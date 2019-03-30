Алена Апина без штанов сфотографировалась у моря

Известная артистка позировала на террасе в одной рубашке, едва прикрывавшей верхнюю часть ее бедра. В кадре Апина, вглядываясь вдаль, «застыла» с бокалом в руке. Звезда 90-х выбрала для себя такую позу, чтобы выгодно подчеркнуть стройные ноги. Певица пожелала всем подписчикам хороших выходных.Апина не стала утруждать себя перед фотосессией нанесением макияжа и укладкой волос, показав фанатам себя естественную. Общественность восхитилась природной красотой знаменитости и одарила ее множеством комплиментов, высоко оценив привлекательность артистки и ее подтянутое тело.