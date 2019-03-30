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Алена Апина без штанов сфотографировалась у моря

Алена Апина, отправившаяся на отдых в Испанию, поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта пикантным снимком, сделанным у моря. 54-летняя певица сфотографировалась без штанов, поразив поклонников своей подтянутой фигурой.
Алена Апина без штанов сфотографировалась у моря

Известная артистка позировала на террасе в одной рубашке, едва прикрывавшей верхнюю часть ее бедра. В кадре Апина, вглядываясь вдаль, «застыла» с бокалом в руке. Звезда 90-х выбрала для себя такую позу, чтобы выгодно подчеркнуть стройные ноги. Певица пожелала всем подписчикам хороших выходных.

Апина не стала утруждать себя перед фотосессией нанесением макияжа и укладкой волос, показав фанатам себя естественную. Общественность восхитилась природной красотой знаменитости и одарила ее множеством комплиментов, высоко оценив привлекательность артистки и ее подтянутое тело.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:50

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