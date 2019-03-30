Телескоп “Хаббл” зафиксировал процесс затяжного разрушения огромного астероида 6478 Gault





Это явление телескоп зафиксировал в поясе астероидов, непосредственно между Юпитером, а также Марсом. Там насчитывается примерно 800 000 таких космических тел, однако распаду подвергается один болид за год. Управляемый NASA телескоп зафиксировал, как астероид Gault под влиянием солнечных лучей, которые неравномерно его нагревают, ускоряет свое вращение. Таким образом данный космический объект раскручивается уже около 100 000 000 лет.“Хаббл” смог зафиксировать также кометоподобные узкие пылевые хвосты астероида, имеющие в длину 200 000 и 800 000 километров. По всей видимости, они образовались вследствие столкновения с небесным телом, которое в три раза меньше рассматриваемого объекта. Из этого учёные сделали вывод, что 6478 Gault постепенно разрушается.