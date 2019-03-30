Анна Седокова не стыдится наличия у себя целлюлита

Певица не считает свою фигуру идеальной и соответствующей общепринятым стандартам красоты: от бабушки и тети она заполучила пышную грудь и роскошные ягодицы. Знаменитость «всегда уважала свою генетику», но продолжала работу над собой. Седокова рада, что в последнее время излишняя худоба уже «не в моде», и помочь женщине устроить личную жизнь больше могут помочь аппетитные формы. Однако они хорошо смотрятся, уверена артистка, в сочетании с плоским животом и тонкой талией.Седоковой сложно придерживаться диеты, а помешанных на своем питании девушек она считает неуверенными в себе. Звезда советует всем женщинам, независимо от веса, полюбить собственное отражение в зеркале. Певица постаралась принять себя со всеми своими недостатками, включая целлюлит.