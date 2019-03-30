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«Не умеешь любить»: Рита Дакота посвятила Владу Соколовскому новую песню

Рита Дакота выпустила новую песню под названием «Не умеешь любить». Артистка подчеркнула, в ней она рассказала о своей любви к Владу Соколовскому и неудачном браке, однако все хорошо переосмыслив и начав жизнь заново.
«Не умеешь любить»: Рита Дакота посвятила Владу Соколовскому новую песню

В окружении Риты Дакоты утверждают, что сейчас артистка очень счастлива. Она уже пережила боль и теперь выпустила песню, где поблагодарила Влада Соколовского за дочь, счастье и опыт. В композиции «Не умеешь любить» нет и намека на горечь от предыдущих отношений. Артистка в строках подчеркнула, что «благодарность важнее обид», а также схожесть своей дочери Мии с отцом.

Рита Дакота, несмотря на то, что в новых строках поет о принятии и прощении, рассказала, что уже готова к новым отношениям и «просыпаться на чьём-то плече». О разрыве звезд стало известно в прошлом году, тогда певица публично рассказала об изменах мужа и о том, что больше не хочет продолжать совместную с ним жизнь.

Прежде Влад Соколовский в интервью рассказал, что сожалеет о своих ошибках, ведь он потерял семью только по своей вине. Во время отпуска на Бали певец общался с бывшей возлюбленной и маленькой наследницей Мией. Поклонники надеялись на воссоединение счастливых некогда родителей, однако возобновить отношения пара не смогла. Теперь же каждый из артистов строит свою жизнь, для Риты Дакоты новый сингл стал вторым по счету из тех, что она посвятила неудавшемуся браку и изменам мужа, подчеркнув, что для нее пережить их было тяжело.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:52

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