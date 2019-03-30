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Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была замечена в неадекватном состоянии

После ухода из "Дома-2" Татьяна и Виктор Литвиновы не упускают возможности посетить это "незабываемое" место и засветить свои лица на рейтинговом канале страны.

Вот и ситуация Иры Пинчук и Ромы Гриценко вынудила и подвигла ребят прийти на съёмки шоу "Бородина против Бузовой", а затем и на саму Поляну.
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была замечена в неадекватном состоянии

Возможно, поклонники данной пары были очень рады видеть любимцев, все-таки, Виктор и Татьяна вызывают положительные эмоции у большинства зрителей, но в этот вечер всё было иначе.

На Лобном месте, где все обсуждали нытьё Ирины и пытались заставить Валеру оказать ей психологическую поддержку и подать руку помощи в её сложной ситуации, Татьяна Мусульбес выделилась не своей позицией, а скорее неадекватным состоянием. Речь девушки была такой невнятной и заторможенной, что порой казалось, что Таня вот-вот уснёт или упадёт в обморок.
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была замечена в неадекватном состоянии

Такую особенность Танюши не могли не заметить, поэтому, после эфира, в домовских форумах началось настоящее противостояние тех, кто обвинил Таню в злоупотреблении "волшебными" напитками и нарочитой демонстрации своего состояния на федеральном канале.

Другие же, защищали любимицу, списывая заплетающийся язык на холод и переживания за близкую подругу. А как считаете вы, Татьяна Мусульбес действительно стала заложницей "виноградных соков" и весёлого образа жизни?
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была замечена в неадекватном состоянии



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:55

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