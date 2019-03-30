iPhone XS оказался прочнее смартфона Samsung Galaxy S10





Автор ролика поочередно бросил две флагманские версии на бетонный пол. Смартфон южнокорейской компании получил намного больше повреждений, в сравнении с устройством «яблочной» корпорации. Вследствие падения Galaxy S10 на фронтальную панель, у телефона перестал работать ультразвуковой сканер отпечатков, находящийся под дисплеем. Стоит отметить, что модель от Samsung функционировала даже после того, как десятый раз упала на фронтальную панель. А вот дисплей iPhone XS Max после третьего падения перестал как-либо реагировать на касания.Представители Apple, а также Samsung ранее заявляли, что их новые модели могут похвастаться самыми прочными стеклами на рынке гаджетов.