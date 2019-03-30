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iPhone XS оказался прочнее смартфона Samsung Galaxy S10

iPhone XS от компании Apple оказался прочнее смартфона Galaxy S10, производимого конкурентной фирмой Samsung. В Сети выложили 7-минутное видео соответствующего теста.
iPhone XS оказался прочнее смартфона Samsung Galaxy S10

Автор ролика поочередно бросил две флагманские версии на бетонный пол. Смартфон южнокорейской компании получил намного больше повреждений, в сравнении с устройством «яблочной» корпорации. Вследствие падения Galaxy S10 на фронтальную панель, у телефона перестал работать ультразвуковой сканер отпечатков, находящийся под дисплеем. Стоит отметить, что модель от Samsung функционировала даже после того, как десятый раз упала на фронтальную панель. А вот дисплей iPhone XS Max после третьего падения перестал как-либо реагировать на касания.

Представители Apple, а также Samsung ранее заявляли, что их новые модели могут похвастаться самыми прочными стеклами на рынке гаджетов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:37

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