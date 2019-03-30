iPhone XS оказался прочнее смартфона Samsung Galaxy S10
iPhone XS от компании Apple оказался прочнее смартфона Galaxy S10, производимого конкурентной фирмой Samsung. В Сети выложили 7-минутное видео соответствующего теста.
Автор ролика поочередно бросил две флагманские версии на бетонный пол. Смартфон южнокорейской компании получил намного больше повреждений, в сравнении с устройством «яблочной» корпорации. Вследствие падения Galaxy S10 на фронтальную панель, у телефона перестал работать ультразвуковой сканер отпечатков, находящийся под дисплеем. Стоит отметить, что модель от Samsung функционировала даже после того, как десятый раз упала на фронтальную панель. А вот дисплей iPhone XS Max после третьего падения перестал как-либо реагировать на касания.
Представители Apple, а также Samsung ранее заявляли, что их новые модели могут похвастаться самыми прочными стеклами на рынке гаджетов.
Автор ролика поочередно бросил две флагманские версии на бетонный пол. Смартфон южнокорейской компании получил намного больше повреждений, в сравнении с устройством «яблочной» корпорации. Вследствие падения Galaxy S10 на фронтальную панель, у телефона перестал работать ультразвуковой сканер отпечатков, находящийся под дисплеем. Стоит отметить, что модель от Samsung функционировала даже после того, как десятый раз упала на фронтальную панель. А вот дисплей iPhone XS Max после третьего падения перестал как-либо реагировать на касания.
Представители Apple, а также Samsung ранее заявляли, что их новые модели могут похвастаться самыми прочными стеклами на рынке гаджетов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:37