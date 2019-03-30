Анжелика Ревва освоила пять видов танцев

Анжелика Ревва отмечает, что в своё время успела освоить такие виды танцев, как беллиданс, хип-хоп, стрит-джаз, бальные танцы. В Сети танцовщица опубликовала снимок, на котором она позирует в стенах танцевального зала. По словам Анжелики, танцы со школы являются ее страстью. Подростком она занималась в коллективе «Джой», участвовавшем в разных школьных мероприятиях.Пользователи поразились многогранности Анжелики Реввы, отметив, что юмористу повезло с женой, обладающей внешней красотой и массой разносторонних талантов.