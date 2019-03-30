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Анжелика Ревва освоила пять видов танцев

Анжелика Ревва, супруга известного резидента Comedy Club, смогла освоить пять видов танцев. По её словам, она занимается ими уже много лет. Соответствующий пост жена Александра Реввы опубликовала в Instagram.

Анжелика Ревва освоила пять видов танцев


Анжелика Ревва отмечает, что в своё время успела освоить такие виды танцев, как беллиданс, хип-хоп, стрит-джаз, бальные танцы. В Сети танцовщица опубликовала снимок, на котором она позирует в стенах танцевального зала. По словам Анжелики, танцы со школы являются ее страстью. Подростком она занималась в коллективе «Джой», участвовавшем в разных школьных мероприятиях.

Пользователи поразились многогранности Анжелики Реввы, отметив, что юмористу повезло с женой, обладающей внешней красотой и массой разносторонних талантов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:29

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