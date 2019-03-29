Анастасия Волочкова в честь «таинственной даты» голой села на шпагат

Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что провела со своим любимым человеком время в одном из комплексов для отдыха. Балерина сообщила, она предпочитает отмечать важные даты в отношениях именно таким образом, хотя остальные люди тяготеют к ресторанам и других подобным заведениям. В честь этого события звезда решила в очередной раз продемонстрировать свой знаменитый шпагат, но постаралась сделать его самым особенным. Балерина села на него голиком и прямо на стоге сена, а все свои достоинства она прикрыла банными вениками. Соответствующие снимки звезда выложила на своей странице в Instagram.Аромат пихтовых и дубовых веток приносит Анастасии Волочковой истинной наслаждение, это одна из причин, почему она так сильно любит баню. Балерина отметила, в такой обстановке она ощущает настоящую гармонию и спокойствие. Окончание вечера звезда провела с любимым на больших качелях прямо на свежем воздухе, где они смотрели на звезды.