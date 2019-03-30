Анну Калашникову пугает растущая популярность погибших отечественных звезд
Анну Калашникову пугает растущая популярность погибших звезд отечественного шоу-бизнеса, о чем она написала в Сети Instagram. По словам певицы, российское общество не научилось ценить таланты при жизни.
Анна Калашникова начала об этом задумываться после череды смертей артистов за последние годы. Российская модель связала в своих воспоминаниях смерти Юлии Началовой, рэпера Децла, Олега Яковлева, которые ушли из жизни практически на расцвете лет. По словам певицы, данные случаи очень похожи. Дело в том, что при жизни этих артистов общество давно забыло, однако после их смерти творчество некогда знаменитостей начали тщательно обсуждать. При этом их песни сразу оказались на топовых позициях в чартах. По мнению Калашниковой, в данном случае виноваты люди, забывшие о человечности, пытающиеся «хайпануть» на смерти российских артистов.
Вследствие этого, имена погибших звезд долгое время активно обсуждают на телевидении. Между тем песни данных певцов находятся в ротации. Калашникова осуждает таких людей. По её мнению существуют вещи, которые намного важней любого хайпа.
Анна Калашникова начала об этом задумываться после череды смертей артистов за последние годы. Российская модель связала в своих воспоминаниях смерти Юлии Началовой, рэпера Децла, Олега Яковлева, которые ушли из жизни практически на расцвете лет. По словам певицы, данные случаи очень похожи. Дело в том, что при жизни этих артистов общество давно забыло, однако после их смерти творчество некогда знаменитостей начали тщательно обсуждать. При этом их песни сразу оказались на топовых позициях в чартах. По мнению Калашниковой, в данном случае виноваты люди, забывшие о человечности, пытающиеся «хайпануть» на смерти российских артистов.
Вследствие этого, имена погибших звезд долгое время активно обсуждают на телевидении. Между тем песни данных певцов находятся в ротации. Калашникова осуждает таких людей. По её мнению существуют вещи, которые намного важней любого хайпа.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:31