АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Анну Калашникову пугает растущая популярность погибших отечественных звезд

Анну Калашникову пугает растущая популярность погибших звезд отечественного шоу-бизнеса, о чем она написала в Сети Instagram. По словам певицы, российское общество не научилось ценить таланты при жизни.

Анну Калашникову пугает растущая популярность погибших отечественных звезд


Анна Калашникова начала об этом задумываться после череды смертей артистов за последние годы. Российская модель связала в своих воспоминаниях смерти Юлии Началовой, рэпера Децла, Олега Яковлева, которые ушли из жизни практически на расцвете лет. По словам певицы, данные случаи очень похожи. Дело в том, что при жизни этих артистов общество давно забыло, однако после их смерти творчество некогда знаменитостей начали тщательно обсуждать. При этом их песни сразу оказались на топовых позициях в чартах. По мнению Калашниковой, в данном случае виноваты люди, забывшие о человечности, пытающиеся «хайпануть» на смерти российских артистов.

Вследствие этого, имена погибших звезд долгое время активно обсуждают на телевидении. Между тем песни данных певцов находятся в ротации. Калашникова осуждает таких людей. По её мнению существуют вещи, которые намного важней любого хайпа.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анну Калашникову пугает растущая
Ученые нашли тонкий код жизни, он
Анжелика Ревва освоила пять видов танцев
Учёные рассказали о потенциальной
Жена Бориса Грачевского рассказала, как
«Ты забыла надеть брюки»: Иван Ургант
Учёные анонсировали рейтинг поселений,
Медики рассказали о главных симптомах
Ученые рассказали об опасностях приема
Учёные: Прием холодного душа имеет свои
400 тысяч за корпоратив: Тина Канделаки
Анастасия Волочкова в честь
Психолог дал объяснение, связывает ли
Ученые: ВИЧ может поражать разные части
Ученые: Пристальный взгляд на кофе
Похудевшая Пелагея порадовала
Ольга Орлова рассказала о последних
Собачий грипп научился заражать людей и
Ученые: Люди со счастливыми супругами
Компания Hyundai представила
Hubble сфотографировал звёздное
Гоген Солнцев опубликовал пикантное
"Здоровые и счастливые": Алибасов
Российская модель заразилась в Китае
Ученые рассказали об идеальном способе
Эксперты назвали плюсы и минусы
Анна Седокова подтвердила свои
Регина Тодоренко и Влад Топалов в мае
Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит
Астрономы разглядели необычные цвета
Просмотреть все новости