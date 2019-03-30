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Ученые нашли тонкий код жизни, он оказался гораздо мощнее ДНК

Американские ученые совершили неожиданное открытие, способное перевернуть все представления науки о клетках организма человека и их взаимодействии. Специалисты нашли тонкий код жизни, он оказался гораздо мощнее и сложнее ДНК.
Ученые нашли тонкий код жизни, он оказался гораздо мощнее ДНК

Ученые уже дали название своему открытию: «Сладкий язык». Его клетки организма используют для идентификации друг друга и взаимодействия. Специалисты отмечают, этот тонкий код оказался куда более влиятельным и мощным даже чем ДНК. Самый простой пример подобного взаимодействия – соединение сперматозоида и яйцеклетки. Когда первый добирается к поверхности второй, у них происходит взаимное сахарное распознавание, а затем они выделяют вещества, разъезжающие оболочку последней.

Американские исследователи отметили, влияние этого тонкого кода жизни на все процессы им еще предстоит понять, но уже сейчас ясно, что именно так происходит взаимодействие всех клеток организма человека. Каждая из них имеет свою специфическую оболочку из сахара, поэтому для нее требуется особенный фермент, способный пройти сквозь нее. Потенциал данного открытия, отмечают ученые, колоссальный, и внесение изменений в этот метод «общения» даст куда больший эффект, чем аналогичные действия с ДНК. С помощью этого тонкого языка жизни можно будет контролировать процесс создания и специализации стволовых клеток.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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