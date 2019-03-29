Похудевшая Пелагея порадовала пользователей Instagram для премьеры старинной песни





Комментируя пост, российская певица заметила, что в концертную программу решили вернуть после длительного перерыва полюбившуюся многим композицию. Пелагея выступила с казаками, которые состоят в Кубанском казачьем хоре. Певица анонсировала концерт Росгвардии. Он будет показан 30 марта в рамках Первого канала. Трансляция данного мероприятия начнётся в 14:40. Публикацию успели оценить более 18 000 пользователей. Комментируя опубликованный певицей пост, фолловеры заметили, что Пелагея похудела. По их мнению, выбранный исполнительницей наряд подчёркивает её стройную фигуру.Необычный костюм артистки с корсетом делает талию знаменитости заметно тоньше. Ряд фанатов оценили пышный бюст Пелагеи, написав под снимком массу положительных отзывов.