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Похудевшая Пелагея порадовала пользователей Instagram для премьеры старинной песни

Заметно похудевшая российская певица Пелагея порадовала пользователей Сети нарядом, выбранным для премьеры старинной известной песни «Любо, братцы, Любо!». Она в Instagram опубликовала пару фотоснимков в данном одеянии.

Похудевшая Пелагея порадовала пользователей Instagram для премьеры старинной песни


Комментируя пост, российская певица заметила, что в концертную программу решили вернуть после длительного перерыва полюбившуюся многим композицию. Пелагея выступила с казаками, которые состоят в Кубанском казачьем хоре. Певица анонсировала концерт Росгвардии. Он будет показан 30 марта в рамках Первого канала. Трансляция данного мероприятия начнётся в 14:40. Публикацию успели оценить более 18 000 пользователей. Комментируя опубликованный певицей пост, фолловеры заметили, что Пелагея похудела. По их мнению, выбранный исполнительницей наряд подчёркивает её стройную фигуру.
Похудевшая Пелагея порадовала пользователей Instagram для премьеры старинной песни

Необычный костюм артистки с корсетом делает талию знаменитости заметно тоньше. Ряд фанатов оценили пышный бюст Пелагеи, написав под снимком массу положительных отзывов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:02

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