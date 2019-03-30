«Ты забыла надеть брюки»: Иван Ургант высмеял короткие шорты Светланы Лободы

Иван Ургант похвалил образ артистки, но его смутило отсутствие брюк, об этом Светлана Лобода рассказа на своей странице в Instagram, где она выложила короткое видео с общением двух звезд. Телеведущий сразу отметил, что певица только вернулась с записи очередного выпуска другого проекта телеканала - «Голос. Дети». Именно поэтому внешний вид знаменитости так сильно удивил Ивана Урганта. Он сделал Светлане Лободе и ее образу множество комплиментов, отдельно отметил работу группы стилистов, но его смутило именно отсутствие брюк.Исполнительница решила сразу снять все вопросы Ивана Урганта, повернулась к нему и распахнула свой жакет. Светлана Лобода отметила, она не забыла надеть брюки, ведь она предпочла им короткие шорты. Подобные действия звезды сначала удивили популярного телеведущего, а затем он предложил закончить разговор и приступить к съемкам выпуска.Поклонники Светланы Лободы оценили юмор Ивана Урганта и отметили, что он в любой ситуации может найти подходящие слова и рассмешить своего собеседника. Не могли они обойти стороной и образ певицы. По их мнению, звезда выглядит великолепно и соответствует своему статусу.