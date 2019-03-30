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«Ты забыла надеть брюки»: Иван Ургант высмеял короткие шорты Светланы Лободы

Российский телеведущий Иван Ургант посчитал, что гостья его шоу Светлана Лобода «забыла надеть брюки». Известная исполнительница поспешила заверить шоумена, что на ней просто очень короткие шорты.
«Ты забыла надеть брюки»: Иван Ургант высмеял короткие шорты Светланы Лободы

Иван Ургант похвалил образ артистки, но его смутило отсутствие брюк, об этом Светлана Лобода рассказа на своей странице в Instagram, где она выложила короткое видео с общением двух звезд. Телеведущий сразу отметил, что певица только вернулась с записи очередного выпуска другого проекта телеканала - «Голос. Дети». Именно поэтому внешний вид знаменитости так сильно удивил Ивана Урганта. Он сделал Светлане Лободе и ее образу множество комплиментов, отдельно отметил работу группы стилистов, но его смутило именно отсутствие брюк.

Исполнительница решила сразу снять все вопросы Ивана Урганта, повернулась к нему и распахнула свой жакет. Светлана Лобода отметила, она не забыла надеть брюки, ведь она предпочла им короткие шорты. Подобные действия звезды сначала удивили популярного телеведущего, а затем он предложил закончить разговор и приступить к съемкам выпуска.

Поклонники Светланы Лободы оценили юмор Ивана Урганта и отметили, что он в любой ситуации может найти подходящие слова и рассмешить своего собеседника. Не могли они обойти стороной и образ певицы. По их мнению, звезда выглядит великолепно и соответствует своему статусу.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:00

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