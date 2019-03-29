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Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
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Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка

Космический телескоп Hubble запечатлел на фото рассеянное звёздное скопление под названием Дикая Утка, также именуемое в науке как Мессье 11 или NGC 6705. Оно разместилось в созвездии Щита, расположенном от Земли на расстоянии в 6 000 световых лет.
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка

Скопление получило своё название по аналогии со стаей диких уток во время полёта: его звёзды также образуют V-образную форму. Учёные относят Мессье 11 к одним из самых насыщенных и плотных открытых кластеров, известных современной науке. В центральной его части находится множество голубых звёзд – самых горячих и молодых.

Фотографии Мессье 11 доступны для просмотра в разделе Hubble’s Messier Catalog. Там собраны самые интересные объекты, которые можно наблюдать из северного полушария Земли.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:41

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