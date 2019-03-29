Гоген Солнцев опубликовал пикантное фото с пожилой женой
Бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев не устает доказывать, что с его пожилой женой Екатериной Терешкович у него остаются пылкие отношения.
У себя в Instagram шоумен выложил снимок из душа, где он обнимается со своей 63-летней Катей.
Фото показывает, что страсть у них действительно не угасла.
Солнцев с пожилой женой постоянно становится персонажем всевозможных скандальных ток-шоу. Многие полагают, что любовью в этом мезальянсе даже не пахнет. А кто-то верит в их отношения и считает, что любви все возрасты покорны и Гоген с Катей счастлив.
Мы уже писали, что Терешкович пару месяцев назад поскандалила на передаче у Андрея Малахова. Буквально с кулаками она накинулась на свою дочку Полину. Екатерина тогда была уверена, что более молодая соперница хочет завладеть ее красавцем-супругом.
У себя в Instagram шоумен выложил снимок из душа, где он обнимается со своей 63-летней Катей.
Фото показывает, что страсть у них действительно не угасла.
Солнцев с пожилой женой постоянно становится персонажем всевозможных скандальных ток-шоу. Многие полагают, что любовью в этом мезальянсе даже не пахнет. А кто-то верит в их отношения и считает, что любви все возрасты покорны и Гоген с Катей счастлив.
Мы уже писали, что Терешкович пару месяцев назад поскандалила на передаче у Андрея Малахова. Буквально с кулаками она накинулась на свою дочку Полину. Екатерина тогда была уверена, что более молодая соперница хочет завладеть ее красавцем-супругом.