Гоген Солнцев опубликовал пикантное фото с пожилой женой

У себя в Instagram шоумен выложил снимок из душа, где он обнимается со своей 63-летней Катей.Фото показывает, что страсть у них действительно не угасла.Солнцев с пожилой женой постоянно становится персонажем всевозможных скандальных ток-шоу. Многие полагают, что любовью в этом мезальянсе даже не пахнет. А кто-то верит в их отношения и считает, что любви все возрасты покорны и Гоген с Катей счастлив.Мы уже писали, что Терешкович пару месяцев назад поскандалила на передаче у Андрея Малахова. Буквально с кулаками она накинулась на свою дочку Полину. Екатерина тогда была уверена, что более молодая соперница хочет завладеть ее красавцем-супругом.