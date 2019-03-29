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Гоген Солнцев опубликовал пикантное фото с пожилой женой

Бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев не устает доказывать, что с его пожилой женой Екатериной Терешкович у него остаются пылкие отношения.

У себя в Instagram шоумен выложил снимок из душа, где он обнимается со своей 63-летней Катей.

Гоген Солнцев опубликовал пикантное фото с пожилой женой

Фото показывает, что страсть у них действительно не угасла.
Гоген Солнцев опубликовал пикантное фото с пожилой женой

Солнцев с пожилой женой постоянно становится персонажем всевозможных скандальных ток-шоу. Многие полагают, что любовью в этом мезальянсе даже не пахнет. А кто-то верит в их отношения и считает, что любви все возрасты покорны и Гоген с Катей счастлив.

Мы уже писали, что Терешкович пару месяцев назад поскандалила на передаче у Андрея Малахова. Буквально с кулаками она накинулась на свою дочку Полину. Екатерина тогда была уверена, что более молодая соперница хочет завладеть ее красавцем-супругом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:41

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