Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске. Она заметила, что заботилась о своей подруге, а также поддерживала её.
По словам Орловой, когда болезнь начала прогрессировать, участница группы «Блестящие» перестала узнавать окружающих. Жанна Фриске за 2 дня до своей кончины была постоянно без сознания. В момент ухода из жизни певицы, дома с ней находилась сестра Наталья, родители и непосредственно Ольга Орлова.
Она заявила, что хочет общаться со своим крестником – сыном Жанны Фриске. По её словам, ей не удаётся это сделать, так как Платон находится на попечении Дмитрия Шепелева, который является его отцом.
По словам Орловой, когда болезнь начала прогрессировать, участница группы «Блестящие» перестала узнавать окружающих. Жанна Фриске за 2 дня до своей кончины была постоянно без сознания. В момент ухода из жизни певицы, дома с ней находилась сестра Наталья, родители и непосредственно Ольга Орлова.
Она заявила, что хочет общаться со своим крестником – сыном Жанны Фриске. По её словам, ей не удаётся это сделать, так как Платон находится на попечении Дмитрия Шепелева, который является его отцом.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:40