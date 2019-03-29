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Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске

В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске. Она заметила, что заботилась о своей подруге, а также поддерживала её.

Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске


По словам Орловой, когда болезнь начала прогрессировать, участница группы «Блестящие» перестала узнавать окружающих. Жанна Фриске за 2 дня до своей кончины была постоянно без сознания. В момент ухода из жизни певицы, дома с ней находилась сестра Наталья, родители и непосредственно Ольга Орлова.

Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске


Она заявила, что хочет общаться со своим крестником – сыном Жанны Фриске. По её словам, ей не удаётся это сделать, так как Платон находится на попечении Дмитрия Шепелева, который является его отцом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:40

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