Компания Hyundai представила доработанный хот-хэтч Veloster N





Компания Hyundai показала собравшимся на мотор-шоу людям свой новый доработанный хот-хэч Veloster N. Представители бренда рассказали о том, что новинка имеет 45 новых узлов и деталей, причем 14 из них относятся к ходовым характеристикам автомобиля. Концепт получил легкие кованные диски, перенастроенную подвеску, спортивные покрышки и многое другое. Аэродинамику Hyundai Veloster N обеспечивают новые передний и задний бамперы, боковые юбки, спойлер и диффузор, все эти детали выполнены из карбона. Использование этого материала позволило конструкторам снизить общий вес этой версии хот-хэтча на целых 30 килограммов.Hyundai Veloster N Performance Car предложит покупателям все тот же 2,0-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами, генерирующий 275 лошадиных сил, крутящий момент составит 378 Нм. Автомобиль получит исключительно механическую коробку переключения передач.Представили южнокорейского производителя отметили, что вариант, представленный на мотор-шоу в Сеуле – это концепт. Серийную версию покупателям покажут ближе к концу 2019 года. Цена доработанного хот-хэтча Hyundai Veloster N пока не неизвестна.