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Компания Hyundai представила доработанный хот-хэтч Veloster N

Южнокорейская компания Hyundai представила публике ожидаемый доработанный хот-хэч Veloster N. Новинка дебютировала в Сеуле в виде концепта и получила приписку Performance Car.
Компания Hyundai представила доработанный хот-хэтч Veloster N

Компания Hyundai показала собравшимся на мотор-шоу людям свой новый доработанный хот-хэч Veloster N. Представители бренда рассказали о том, что новинка имеет 45 новых узлов и деталей, причем 14 из них относятся к ходовым характеристикам автомобиля. Концепт получил легкие кованные диски, перенастроенную подвеску, спортивные покрышки и многое другое. Аэродинамику Hyundai Veloster N обеспечивают новые передний и задний бамперы, боковые юбки, спойлер и диффузор, все эти детали выполнены из карбона. Использование этого материала позволило конструкторам снизить общий вес этой версии хот-хэтча на целых 30 килограммов.

Hyundai Veloster N Performance Car предложит покупателям все тот же 2,0-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами, генерирующий 275 лошадиных сил, крутящий момент составит 378 Нм. Автомобиль получит исключительно механическую коробку переключения передач.
Компания Hyundai представила доработанный хот-хэтч Veloster N

Представили южнокорейского производителя отметили, что вариант, представленный на мотор-шоу в Сеуле – это концепт. Серийную версию покупателям покажут ближе к концу 2019 года. Цена доработанного хот-хэтча Hyundai Veloster N пока не неизвестна.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:57

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