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Российская модель заразилась в Китае бактериальным менингитом

Российская модель Алиса Митрова работает в Китае. 21-летняя уроженка Ростова-на-Дону заразилась в Шанхае бактериальным менингитом, девушка госпитализирована, гражданке России помогает МИД РФ.
Российская модель заразилась в Китае бактериальным менингитом

Модель Алиса Митрова была доставлена в больницу 25 марта. Изначально шанхайские медики подозревали у нее ветрянку и даже начали лечение, но состояние 21-летней девушки только ухудшилось, она была без сознания. По словам друзей уроженки Ростова-на-Дону, правильный диагноз поставили только через полдня нахождения в лечебном заведении. Оказалось, что российская модель больна бактериальными менингитом. Новое лечение сразу помогло пострадавшей, и она пошла на поправку, об этом сообщила мать 21-летней девушки. По словам женщины, ее дочь пришла в себя и ей удалось с ней поговорить.

В эту ситуацию пришлось вмешаться МИД РФ. В один момент возникли проблемы из-за того, что лечение в той больнице, куда изначально привезли Алису Митрову, оказалось слишком дорогим. Такие суммы не могла покрыть страховка модели, поэтому в ситуацию вмешался представитель дипмиссии России в Китае Сергей Смольников. Он нашел для пострадавшей росиянки подходящую больницу, где и начали ее лечение.
Российская модель заразилась в Китае бактериальным менингитом

Мать Алисы Митровой рассказала о том, что девушке понадобится около месяца на окончательную реабилитацию, а лечение придется заканчивать именно в Шанхае, так как переезды опасны для здоровья 21-летней уроженки Ростова-на-Дону.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:19

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