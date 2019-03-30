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Учёные анонсировали рейтинг поселений, где остановилось время

Эксперты анонсировали рейтинг поселений, где остановилось время. Там люди отказались от цивилизации, у них сохранился древний способ жизни, а некоторые на это идут осознано.

Учёные анонсировали рейтинг поселений, где остановилось время


В их число исследователи отнесли население Амиши. Данные люди обитают в настоящее время в США и занимаются сельским хозяйством. Они отдают предпочтение простоте в одежде, ручному труду, не принимают многие технологии и удобства. Здесь запрещено телевидение, Интернет, радио. Подросткам в период 14-16 лет предоставляется выбор. Они могут стать членом общины либо уйти во внешний современный мир. Далее следуют русские старообрядцы на территории Боливии. Музыка и телевидение запрещено в общине. Женщинам нельзя обрезать волосы, а мужчинам брить бороды. Девушкам можно рожать детей уже с 13 лет. Они занимаются домашним хозяйством. Мужчины осуществляют работу в поле, а также выращивают животных. Старообрядцы не верят, что Земля круглая. Они считают штрих-коды на товарах творением нечистой силы.

В Эквадоре имеется поселение Ваорани. Они живут в непроходимых лесах. Население пользуется трёхметровым пистолетом, стрелами с ядом кураре. Лакадоны обитают в тропических лесах Мексики. Они смогли сохранить элементы древней культуры, а также самобытность, общаясь на диалекте майя. Для охоты Лакадоны используют луки, наконечники стрел из кремня.

Оседлый народ Матсес обитает в бразильских лесах на берегах Амазонки. Они практически не имеют контакта цивилизацией, занимаясь собирательством, а также охотой. Основной источник дохода племени - это продажа шкур, а также мяса пекари. Короваи обитают в индонезийской провинции Папуа. Местное население сохранило уникальную культуру, быт, за счёт своей обособленности. Они строят дома на деревьях на высоте около 50 метров. Индонезийское племя Яли обитает на территории острова Новая Гвинея. Они строят свои дома круглой формы на сваях. Мужчины живут отдельно от женщин.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:02

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