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Жена Бориса Грачевского рассказала, как основателю «Ералаша» удалось похудеть на 23 килограмма

Жена знаменитого российского кинорежиссера и продюсера Бориса Грачевского рассказала в одном из интервью, как ему удалось похудеть на 23 килограмма. По словам Екатерины Белоцерковской, основатель «Ералаша» отказался от сладостей и старается придерживаться дробного питания.

Жена Бориса Грачевского рассказала, как основателю «Ералаша» удалось похудеть на 23 килограмма

Популярный деятель отечественного кинематографа 18 марта отметил свое 70-летие. Борис Грачевский три года назад женился на исполнительнице и актрисе Екатерине Белоцерковской. Режиссер не раз говорил, что благодаря 34-летней супруге чувствует себя молодым и энергичным. Артистка тщательно следит за рационом возлюбленного. В беседе с журналистами Белоцерковская призналась, секрет похудения основателя «Ералаша» - в дробном питании и отказе от сладкого. Сахар продюсер заменяет фруктозой и сахарозаменителями.
Жена Бориса Грачевского рассказала, как основателю «Ералаша» удалось похудеть на 23 килограмма

Обязательные продукты в меню худеющего артиста - рыба, белое мясо, фрукты и овощи. Певица сообщила, что ради юбилея разрешила супругу немного нарушить диету и съесть немного торта. В настоящий момент Грачевский придерживается прежнего режима питания, восхищая поклонников своей формой.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00

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