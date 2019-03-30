Жена Бориса Грачевского рассказала, как основателю «Ералаша» удалось похудеть на 23 килограмма





Популярный деятель отечественного кинематографа 18 марта отметил свое 70-летие. Борис Грачевский три года назад женился на исполнительнице и актрисе Екатерине Белоцерковской. Режиссер не раз говорил, что благодаря 34-летней супруге чувствует себя молодым и энергичным. Артистка тщательно следит за рационом возлюбленного. В беседе с журналистами Белоцерковская призналась, секрет похудения основателя «Ералаша» - в дробном питании и отказе от сладкого. Сахар продюсер заменяет фруктозой и сахарозаменителями.Обязательные продукты в меню худеющего артиста - рыба, белое мясо, фрукты и овощи. Певица сообщила, что ради юбилея разрешила супругу немного нарушить диету и съесть немного торта. В настоящий момент Грачевский придерживается прежнего режима питания, восхищая поклонников своей формой.