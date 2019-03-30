Жена Бориса Грачевского рассказала, как основателю «Ералаша» удалось похудеть на 23 килограмма
Жена знаменитого российского кинорежиссера и продюсера Бориса Грачевского рассказала в одном из интервью, как ему удалось похудеть на 23 килограмма. По словам Екатерины Белоцерковской, основатель «Ералаша» отказался от сладостей и старается придерживаться дробного питания.
Популярный деятель отечественного кинематографа 18 марта отметил свое 70-летие. Борис Грачевский три года назад женился на исполнительнице и актрисе Екатерине Белоцерковской. Режиссер не раз говорил, что благодаря 34-летней супруге чувствует себя молодым и энергичным. Артистка тщательно следит за рационом возлюбленного. В беседе с журналистами Белоцерковская призналась, секрет похудения основателя «Ералаша» - в дробном питании и отказе от сладкого. Сахар продюсер заменяет фруктозой и сахарозаменителями.
Обязательные продукты в меню худеющего артиста - рыба, белое мясо, фрукты и овощи. Певица сообщила, что ради юбилея разрешила супругу немного нарушить диету и съесть немного торта. В настоящий момент Грачевский придерживается прежнего режима питания, восхищая поклонников своей формой.
Популярный деятель отечественного кинематографа 18 марта отметил свое 70-летие. Борис Грачевский три года назад женился на исполнительнице и актрисе Екатерине Белоцерковской. Режиссер не раз говорил, что благодаря 34-летней супруге чувствует себя молодым и энергичным. Артистка тщательно следит за рационом возлюбленного. В беседе с журналистами Белоцерковская призналась, секрет похудения основателя «Ералаша» - в дробном питании и отказе от сладкого. Сахар продюсер заменяет фруктозой и сахарозаменителями.
Обязательные продукты в меню худеющего артиста - рыба, белое мясо, фрукты и овощи. Певица сообщила, что ради юбилея разрешила супругу немного нарушить диету и съесть немного торта. В настоящий момент Грачевский придерживается прежнего режима питания, восхищая поклонников своей формой.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00