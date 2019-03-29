Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит свое многомиллионное наследство

Лайма Вайкуле редко дает интервью журналистам, особенно большие и основательные, но в честь своего приближающегося 65-летнего юбилея певица сделала исключение и пообщалась с Андреем Малаховым. Она показала ему свой огромный особняк на берегу Юрмалы, а также провела экскурсию по самому необычному месту ее дома – кладбищу домашних животных.Советская и литовская артистка вспоминала о своем детстве. Тогда она часто говорила, что любит только старшую сестру, чтобы заставить младшую ревновать. Сейчас Лайма Вайкуле не гордится подобными поступками. Звезда также вспомнила один курьезный случай, который теперь вызывает улыбку, хотя в прошлом ей было не до веселья. Это произошло еще в школьные годы, тогда будущая певица была предоставлена сама себе и за ней не особо следили. Как-то раз она отправилась на учебу и только на пол пути заметила, что под ее верхней одеждой нет юбки. Тогда девочка расплакалась и вернулась домой.В конце интервью Андрей Малахов задал Лайме Вайкуле очень личный вопрос. Журналист поинтересовался, кому звезда оставит свое многомиллионное наследство. Артистка сразу отметила, что еще не составила завещание, но все имущество в таком случае достанется ее супругу Андрею Латковскому.