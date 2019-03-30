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Учёные рассказали о потенциальной опасности зубной нити

Учёные США рассказали о потенциальной опасности зубной нити для здоровья. Во время пользования средством гигиены в организм может попасть токсин PFHxS.
Учёные рассказали о потенциальной опасности зубной нити

Два вуза Калифорнии провели исследования, выяснив, что зубная нить в некоторых случаях вредит здоровью. Учёные проанализировали одиннадцать токсичных соединений, попавших в кровь 178 американок. В организме женщин, которые чистили зубы нитью, обнаружился высокий уровень кислоты PFHxS. После этого научные специалисты изучили 18 разных средств для гигиены зубов. Поскольку производители добавляют в зубные нити фтор, он может служить маркером токсичных соединений.

Данные вещества повышают риск болезней, как и некоторые бытовые химикаты. Так, токсины попадают в фастфуд, их используют в антипригарном покрытии для посуды, в устойчивых к грязи коврах и так далее.

Из воздуха вещества поступают в кровь человека. Специалисты отметили, что создают опасность в использовании зубных нитей также индивидуальные противопоказания.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 05:57

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