Учёные рассказали о потенциальной опасности зубной нити





Два вуза Калифорнии провели исследования, выяснив, что зубная нить в некоторых случаях вредит здоровью. Учёные проанализировали одиннадцать токсичных соединений, попавших в кровь 178 американок. В организме женщин, которые чистили зубы нитью, обнаружился высокий уровень кислоты PFHxS. После этого научные специалисты изучили 18 разных средств для гигиены зубов. Поскольку производители добавляют в зубные нити фтор, он может служить маркером токсичных соединений.Данные вещества повышают риск болезней, как и некоторые бытовые химикаты. Так, токсины попадают в фастфуд, их используют в антипригарном покрытии для посуды, в устойчивых к грязи коврах и так далее.Из воздуха вещества поступают в кровь человека. Специалисты отметили, что создают опасность в использовании зубных нитей также индивидуальные противопоказания.