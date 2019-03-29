Собачий грипп научился заражать людей и это грозит стать мировой эпидемией





Ученые из Южной Кореи отмечают, раньше человеку передавался только птичьи и свиной грипп, но уже сейчас на это способен и собачий. По мнению специалистов, это может привести к серьезным последствиям для всего населения Земли. Они напоминают, с прошлыми носителями гриппа люди контактировали опосредованно, а собаки живут практически в каждом доме, поэтому потенциал распространения эпидемии значительно выше. Это заболевание получило научное название CIVmv. Южнокорейские ученые уже начали разрабатывать первую версию вакцины, но вирус быстро мутирует, что сильно осложняет работу.Симптомами собачьего гриппа являются: перегруженность дыхательных путей, насморк, кашель, постоянная усталость и снижение аппетита. Ученые отмечают, в настоящий момент сложно оценить реальные последствия от возникновения подобных эпидемий. Все дело в том, что собачий грипп постоянно мутирует под воздействием другим бактерий, имеющихся в организме этих домашних животных. Специалисты уверены, всем странам мира уже сейчас надо начинаться подготовку к противостоянию с этой болезнью.