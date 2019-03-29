Регина Тодоренко и Влад Топалов в мае устроят пышную свадьбу

Расписалась пара в прошлом октябре. Поскольку 28-летняя Регина Тодоренко была на тот момент на 8-м месяце беременности, звездная чета решила не устраивать шумных вечеринок. В последнем выпуске программы «Пятница с Региной», на котором гостьей стала Анна Седокова, звезда «Орла и решки» призналась, уже в мае собирается устроить торжественную вечеринку.Она отметила, что многие поклонники решили, что она вышла замуж только из-за беременности, хотя все знали, что она уже какое-то время жила с Топаловым. «Кому какая разница, когда будет свадьба? Мы ее устроим в мае», – сказала ведущая Седоковой.