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Регина Тодоренко и Влад Топалов в мае устроят пышную свадьбу

Незадолго до рождения первенца Регина Тодоренко узаконила свои отношения с Владом Топаловым и отметила это в кругу семьи. Теперь же телеведущая призналась, что уже в мае она со своим возлюбленным устроит пышное торжество.
Регина Тодоренко и Влад Топалов в мае устроят пышную свадьбу

Расписалась пара в прошлом октябре. Поскольку 28-летняя Регина Тодоренко была на тот момент на 8-м месяце беременности, звездная чета решила не устраивать шумных вечеринок. В последнем выпуске программы «Пятница с Региной», на котором гостьей стала Анна Седокова, звезда «Орла и решки» призналась, уже в мае собирается устроить торжественную вечеринку.

Она отметила, что многие поклонники решили, что она вышла замуж только из-за беременности, хотя все знали, что она уже какое-то время жила с Топаловым. «Кому какая разница, когда будет свадьба? Мы ее устроим в мае», – сказала ведущая Седоковой.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 18:40

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