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Ученые: ВИЧ может поражать разные части мозга на разных стадиях заболевания

Ученые из США выяснили, что ВИЧ может поражать разные части головного мозга человека на разных стадиях заболевания. Эксперты провели новое исследование, позволяющее узнать о «стаже» болезни при использовании МРТ-сканирования.

Ученые: ВИЧ может поражать разные части мозга на разных стадиях заболевания

Специалисты выяснили, как поражает ВИЧ головной мозг на первой стадии развития, когда отсутствуют явные клинические симптомы. Для этого ученым пришлось изучить данные около 1400 человек. На начальных стадиях болезнь оказывает негативное воздействие на фронтальные зоны органа, в особенности – на переднюю поясную кору. Для поздних этапов характерны повреждения подкорковых зон, моторной зоны, полосатого ядра и центра удовольствия.

Представители мира науки сообщили, что даже лекарства, предназначенные для того, чтобы сдерживать развитие заболевания, не оказывают положительного эффекта. Причина кроется в гематоэнцефалическом барьере (защитном слое, который окружает головной мозг и не пропускает потенциально опасные вещества).

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека является одной из самых опасных проблем в современном мире. Патология способна вызывать атрофию серого вещества главного органа нервной системы, из-за чего происходят различные нарушения умственных способностей.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:31

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