"Здоровые и счастливые": Алибасов порадовался выписке из больницы Федосеевой-Шукшиной

"Вот мы и дома. Счастливые и здоровые", - подписал фотографию Алибасов.

"Хорошая пара. Счастливая семья". "Приятно видеть вас двоих весёлых и вместе". "А шляпа очень идет Лидии", - пишут поклонники звёзд.

В Instagram Алибасова появилось новое фото с выписавшейся из больницы Федосеевой-Шукшиной. Актриса чувствует себя гораздо лучше, и пара отметила выздоровление совместным походом в театр. Засняли супругов в квартире после возвращения. Артистка надела элегантное чёрное пальто и шляпу с широкими полями в цвет.Напомним, что некоторое время Федосеевой-Шукшиной пришлось провести в больнице. Источники сообщали, что у неё отказали ноги после поездки за границу. Алибасов поспешил успокоить поклонников, сославшись на плановое обследование.