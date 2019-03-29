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"Здоровые и счастливые": Алибасов порадовался выписке из больницы Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов порадовался выписке из больницы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Певец показал нежное фото со здоровой и счастливой супругой.
"Здоровые и счастливые": Алибасов порадовался выписке из больницы Федосеевой-Шукшиной

В Instagram Алибасова появилось новое фото с выписавшейся из больницы Федосеевой-Шукшиной. Актриса чувствует себя гораздо лучше, и пара отметила выздоровление совместным походом в театр. Засняли супругов в квартире после возвращения. Артистка надела элегантное чёрное пальто и шляпу с широкими полями в цвет.

"Вот мы и дома. Счастливые и здоровые", - подписал фотографию Алибасов.

Напомним, что некоторое время Федосеевой-Шукшиной пришлось провести в больнице. Источники сообщали, что у неё отказали ноги после поездки за границу. Алибасов поспешил успокоить поклонников, сославшись на плановое обследование.

"Хорошая пара. Счастливая семья". "Приятно видеть вас двоих весёлых и вместе". "А шляпа очень идет Лидии", - пишут поклонники звёзд.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:38

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