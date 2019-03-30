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Ученые рассказали об опасностях приема гормональных таблеток

Английские ученые провели масштабное изучение вопроса и рассказали об опасностях приема гормональных таблеток. По словам специалистов, они имеют серьезные противопоказания и провоцируют множество заболеваний сердечно-сосудистой системы организма.
Ученые рассказали об опасностях приема гормональных таблеток

Ученые рассказали, многие женщины сталкиваются с необходимостью приема гормональных таблеток, особенно часто врачи их прописывают во время тяжелого протекания менопаузы. Поэтому данный вопрос требует детального изучения, ведь многие подобные препараты имеют серьезные противопоказания. Для этого ученые провели исследование с участием более чем 80 тысяч женщин. Оказалось, что гормональные препараты значительно повышают риск образования и развития глубокого венозного тромбоза и легочной тромбоэмболии. Эти заболевания крайне опасны для всего организма и могут привести не только к инвалидности, но и летальному исходу. Поэтому женщинам, принимающим подобные препараты, посоветовали внимательно следить за своим здоровьем и постоянно проходить обследование сердечно-сосудистой системы.

Американские ученые отметили, их исследование касается именно таблеток. Специалистам не удалось обнаружить серьезных негативных последствий от гормонзаместительной терапии при помощи гелей, кремов и пластырей. Несмотря на это, они заявили, что любое изменение курса лечения необходимо согласовывать исключительно с врачом.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:00

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