400 тысяч за корпоратив: Тина Канделаки удивилась гонорару Лободы в США

Ведущая первая спросила, сколько звезда смогла получить за выступление, которое прошло в Лос-Анджелесе, высказав несколько предположений. Продюсер исполнительницы ответила, что сумма достигла 400 тысяч. Это почти в 4 раза больше, нежели получает звезда за корпоратив в РФ.Канделаки очень удивилась такой оплате. Она подчеркнула, что остальные артисты, когда-либо дававшие концерты в Лос-Анджелесе, могли бы позавидовать Лободе, потому что это заоблачная сумма.Между тем, Крапивина не так давно вспоминала, что она со своей подопечной еще несколько лет тому назад мечтала о том, чтобы выступить в США. Сегодня Лобода – одна из наиболее известных не только в России, но и за рубежом. Недавно она дала несколько концертов на московских площадках, а затем отправилась в тур по США.