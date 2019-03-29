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400 тысяч за корпоратив: Тина Канделаки удивилась гонорару Лободы в США

Продюсер исполнительницы Светланы Лободы рассказала, какую сумму звезда заработала за выступление на корпоративе в Америке, куда она отправилась на турне. Крапивина сообщила в разговоре с Тиной Канделаки, что певице заплатили порядка 400 тыс. евро.
400 тысяч за корпоратив: Тина Канделаки удивилась гонорару Лободы в США

Ведущая первая спросила, сколько звезда смогла получить за выступление, которое прошло в Лос-Анджелесе, высказав несколько предположений. Продюсер исполнительницы ответила, что сумма достигла 400 тысяч. Это почти в 4 раза больше, нежели получает звезда за корпоратив в РФ.

Канделаки очень удивилась такой оплате. Она подчеркнула, что остальные артисты, когда-либо дававшие концерты в Лос-Анджелесе, могли бы позавидовать Лободе, потому что это заоблачная сумма.

Между тем, Крапивина не так давно вспоминала, что она со своей подопечной еще несколько лет тому назад мечтала о том, чтобы выступить в США. Сегодня Лобода – одна из наиболее известных не только в России, но и за рубежом. Недавно она дала несколько концертов на московских площадках, а затем отправилась в тур по США.



 
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Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 23:03

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