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Ученые рассказали об идеальном способе похудания для людей, страдающих диабетом

Ученые рассказали об идеальном способе похудания для людей, страдающих диабетом. Человек, переходя на жидкую пищу, может сбрасывать приблизительно 2,4 кг лишнего веса в сравнении с низкокалорийной обычной диетой, а также избавляться от высокого давления, проблем с метаболизмом.

Ученые рассказали об идеальном способе похудания для людей, страдающих диабетом


По словам исследователей, важным является не тип диеты, а её постоянное соблюдение. Они также отмечают полезность употребления в пищу не твердых продуктов, а особых растворимых смесей, содержащих аналогичное число полезных веществ. Такая пища заметно снижает число потребляемых калорий в ежедневном рационе, не позволяя человеку испытывать голод. Такие диеты по заявлению учёных лучше сказываются на здоровье диабетиков. У больных в данном случае лучше уходит лишний вес, и улучшаются прочие жизненные показатели. У людей, находящихся на таких диетах, уменьшается уровень глюкозы, а также инсулина в крови. Ещё снижается давление в сосудах.

По словам исследователей, переход на любой тип низкокалорийного питания будет бесполезным, если больные не станут дополнительно поддерживать высокую физическую активность.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:58

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