Ученые рассказали об идеальном способе похудания для людей, страдающих диабетом





По словам исследователей, важным является не тип диеты, а её постоянное соблюдение. Они также отмечают полезность употребления в пищу не твердых продуктов, а особых растворимых смесей, содержащих аналогичное число полезных веществ. Такая пища заметно снижает число потребляемых калорий в ежедневном рационе, не позволяя человеку испытывать голод. Такие диеты по заявлению учёных лучше сказываются на здоровье диабетиков. У больных в данном случае лучше уходит лишний вес, и улучшаются прочие жизненные показатели. У людей, находящихся на таких диетах, уменьшается уровень глюкозы, а также инсулина в крови. Ещё снижается давление в сосудах.По словам исследователей, переход на любой тип низкокалорийного питания будет бесполезным, если больные не станут дополнительно поддерживать высокую физическую активность.