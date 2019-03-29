Анна Седокова подтвердила свои отношения с хоккеистом

Анна Седокова поделилась подробностями своей личной жизни и отношений. Певица вспоминает, она была замужем дважды, а один раз разорвала помолвку незадолго до свадьбы, но не считает это поводом для грусти или сожаления. Звезда придерживается такой логики: «Если любишь – оформляй отношения официально». Поэтому артистка совершенно не жалеет о своих прошлых неудачных отношениях, так как она испытывала к бывшим мужьям искренние чувства. К подобным ситуациям нужно относится как к источникам бесценного жизненного опыта, уверена певица.В середине выпуска шоу Регины Тодоренко на YouTube Анна Седокова призналась, что сейчас влюблена в одного человека, но отказалась отвечать на любые вопросы касательной этой темы, ведущая не стала настаивать. В самом конце интервью звезде предложили пройти быстрый блиц-опрос. Во время одного из вопросов певица дала осечку и сообщила, что состоит в отношениях с неким хоккеистом, но попросила больше не расспрашивать ее, ведь она и так рассказала слишком много.Напомним, в конце 2018 года российские СМИ начали сообщать о том, что сердце Анны Седоковой не пустует. Известной певице приписывали роман с молодым и талантливым хоккеистом Андреем Мироновым.