Астрономы разглядели необычные цвета малых спутников Сатурна с помощью зонда Cassini





Космический зонд Cassini находился рядом с кольцами Сатурна с декабря 2016 года по апрель 2017-го, прежде, чем сгорел в атмосфере гигантской планеты. Аппарату удалось запечатлеть 60 лун объекта. В Лаборатории реактивного движения NASA специалисты тщательно изучили кадры и обнаружили, что пять спутников шестой планеты от Солнца – Пан, Атлас, Пандора, Дафнис и Эпиметей, чья ширина не превышает 20 км, имеют интересную форму, которая напоминает равиоли.Группа специалистов во главе с планетологом Бонни Буратти пришла к выводу, что спутники являются появились в результате сложнейшего процесса, во время которого тела образовались из кольцевого материала. Под влиянием сильного приливного давления и медленного накопления кольцевых частиц на поверхности лун возникли гребни и борозды. Это говорит о том, что вся кольцевая система Сатурна и его спутники – «продукт» мощного удара.