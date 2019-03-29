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Астрономы разглядели необычные цвета малых спутников Сатурна с помощью зонда Cassini

Астрономы смогли разглядеть и понять природу необычных цветов и форм малых внутренних спутников Сатурна. Благодаря снимкам, сделанным зондом Cassini, ученые выяснили, что луны планеты и его кольца могли образоваться из-за столкновения газового гиганта с другим космическим телом, сообщается в издании Science.

Астрономы разглядели необычные цвета малых спутников Сатурна с помощью зонда Cassini

Космический зонд Cassini находился рядом с кольцами Сатурна с декабря 2016 года по апрель 2017-го, прежде, чем сгорел в атмосфере гигантской планеты. Аппарату удалось запечатлеть 60 лун объекта. В Лаборатории реактивного движения NASA специалисты тщательно изучили кадры и обнаружили, что пять спутников шестой планеты от Солнца – Пан, Атлас, Пандора, Дафнис и Эпиметей, чья ширина не превышает 20 км, имеют интересную форму, которая напоминает равиоли.
Астрономы разглядели необычные цвета малых спутников Сатурна с помощью зонда Cassini

Группа специалистов во главе с планетологом Бонни Буратти пришла к выводу, что спутники являются появились в результате сложнейшего процесса, во время которого тела образовались из кольцевого материала. Под влиянием сильного приливного давления и медленного накопления кольцевых частиц на поверхности лун возникли гребни и борозды. Это говорит о том, что вся кольцевая система Сатурна и его спутники – «продукт» мощного удара.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:23

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