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Венцеслав Венгржановский играл роль «фрика» на «Доме-2» ради заработка денег

Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский играл роль «фрика» на проекте ради заработка денег. Сейчас успешный молодой человек, который даже стал выглядеть солидно и привлекательно, не скрывает того, что на самом деле не был «дурачком».

Венцеслав Венгржановский играл роль «фрика» на «Доме-2» ради заработка денег


Венцеслав Венгржановский, покинувший проект «Дом-2» довольно давно, сейчас ведёт активную жизнь и даже устроился на работу продавцом в престижный магазин. Кроме того, подписчики его аккаунта в соцсетях обратили внимание, что молодой человек выглядит совершенно не так, как ранее. Предупредить возможное появление слухов в Сети Венгржановский решил самостоятельно, признавшись, что на «Доме-2» играл роль проектного «фрика», так как мог на этом заработать денег.

Венцеслав Венгржановский играл роль «фрика» на «Доме-2» ради заработка денег


Теперь же мужчина больше не видит смысла строить из себя эдакого «дурачка», считая, что и без этого может добиться всего желаемого. Фанаты признались, что удивлены таким положением дел, но в то же время и рады, зная, что Венгржановский на самом деле не псих.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:03

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