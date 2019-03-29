Экспертами представлен ТОП-10 безопасных авто на российском рынке
Экспертами представлен ТОП-10 наиболее безопасных авто, продающихся на российском рынке. Критерием качества стали баллы в краш-тестах.
Автоэксперты составили рейтинг из десяти самых надёжных и безопасных машин в России. Во внимание приняли оценки краш-теста ARCAP для каждого авто. Поскольку поджигаются они, как правило, только для шоу, наибольшую эффективность показывают именно жёсткие проверки. Нечасто причиной ДТП становятся поломки. Подавляющее большинство аварий связаны со столкновениями. Как объясняют специалисты, ремни безопасности имеются в любом современном авто. При покупке у дилера стоит выяснить, как много в салоне подушек безопасности, ведь именно они оберегают от смерти и тяжёлых травм.
Возглавляет рейтинг безопасности на отечественном рынке Hyundai Solaris поколения 2017 года. Модель Creta той же марки получила второе место. Из машин LADA эксперты отметили Vesta, Granta "Люкс" и Vesta SW Cross.
Хорошие результаты у Polo от Volkswagen. Надёжными считаются автомобили Renault: Symbol и LOGAN, а также Matiz от Daewoo и Ford Focus. Перечень с оценками привело "Слово и дело".
Автоэксперты составили рейтинг из десяти самых надёжных и безопасных машин в России. Во внимание приняли оценки краш-теста ARCAP для каждого авто. Поскольку поджигаются они, как правило, только для шоу, наибольшую эффективность показывают именно жёсткие проверки. Нечасто причиной ДТП становятся поломки. Подавляющее большинство аварий связаны со столкновениями. Как объясняют специалисты, ремни безопасности имеются в любом современном авто. При покупке у дилера стоит выяснить, как много в салоне подушек безопасности, ведь именно они оберегают от смерти и тяжёлых травм.
Возглавляет рейтинг безопасности на отечественном рынке Hyundai Solaris поколения 2017 года. Модель Creta той же марки получила второе место. Из машин LADA эксперты отметили Vesta, Granta "Люкс" и Vesta SW Cross.
Хорошие результаты у Polo от Volkswagen. Надёжными считаются автомобили Renault: Symbol и LOGAN, а также Matiz от Daewoo и Ford Focus. Перечень с оценками привело "Слово и дело".
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:19