АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Экспертами представлен ТОП-10 безопасных авто на российском рынке

Экспертами представлен ТОП-10 наиболее безопасных авто, продающихся на российском рынке. Критерием качества стали баллы в краш-тестах.
Экспертами представлен ТОП-10 безопасных авто на российском рынке

Автоэксперты составили рейтинг из десяти самых надёжных и безопасных машин в России. Во внимание приняли оценки краш-теста ARCAP для каждого авто. Поскольку поджигаются они, как правило, только для шоу, наибольшую эффективность показывают именно жёсткие проверки. Нечасто причиной ДТП становятся поломки. Подавляющее большинство аварий связаны со столкновениями. Как объясняют специалисты, ремни безопасности имеются в любом современном авто. При покупке у дилера стоит выяснить, как много в салоне подушек безопасности, ведь именно они оберегают от смерти и тяжёлых травм.

Возглавляет рейтинг безопасности на отечественном рынке Hyundai Solaris поколения 2017 года. Модель Creta той же марки получила второе место. Из машин LADA эксперты отметили Vesta, Granta "Люкс" и Vesta SW Cross.

Хорошие результаты у Polo от Volkswagen. Надёжными считаются автомобили Renault: Symbol и LOGAN, а также Matiz от Daewoo и Ford Focus. Перечень с оценками привело "Слово и дело".



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали об идеальном способе
Эксперты назвали плюсы и минусы
Анна Седокова подтвердила свои
Регина Тодоренко и Влад Топалов в мае
Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит
Астрономы разглядели необычные цвета
Экспертами представлен ТОП-10
В Татарстане в Балтасинском районе 8
Фёдор Добронравов рассказал о своём
Виктория Цыганова показала старый дом в
В Депздраве назвали лучшее время для
Дмитрий Песков рассказал о будущем
СМИ Австрии рассказали о скрываемом на
Медики рассказали о проявляющихся на
Венцеслав Венгржановский играл роль
Девушка Романа Гриценко доказала, что
Дмитрий Медведев рассказал, когда США
Один человек ранен в результате
Ксения Собчак похвасталась дизайнерским
Станислав Садальский предложил
В ПФР рассказали о росте пенсий в России
Наряды Саши Черно станут темой нового
Елизавета Триандафилиди и Алексей
В Сети обнародовали видео с новым
Юлия Началова оказалась одной из самых
В Приморье 80-летний водитель Toyota
Обновление для Android позволит войти в
Кара Делевинь откровенно рассказала о
Актриса Елена Корикова опровергла
Американские биологи смогут сделать
Просмотреть все новости