Один человек ранен в результате стрельбы возле станции МЦК в Москве
В Москве на одной из станций «Московского центрального кольца» (МЦК) произошла стрельба. В результате происшествия один человек ранен, обстоятельства происшествия выясняются.
Возле станции МЦК «Площадь Гагарина» и ТРЦ «Гагаринский» произошла стрельба, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По его словам, неустановленные вооруженные люди открыли стрельбу в общественном месте, в результате чего пострадал один мужчина, его состояние неизвестно. Московская полиция уже приступила к всесторонней проверке обстоятельств этого происшествия, рассказал источник.
Издание сообщило о том, что на момент публикации материала ему не удалось получить официального подтверждения данной информации.
Возле станции МЦК «Площадь Гагарина» и ТРЦ «Гагаринский» произошла стрельба, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По его словам, неустановленные вооруженные люди открыли стрельбу в общественном месте, в результате чего пострадал один мужчина, его состояние неизвестно. Московская полиция уже приступила к всесторонней проверке обстоятельств этого происшествия, рассказал источник.
Издание сообщило о том, что на момент публикации материала ему не удалось получить официального подтверждения данной информации.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55