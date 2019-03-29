АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Один человек ранен в результате стрельбы возле станции МЦК в Москве

В Москве на одной из станций «Московского центрального кольца» (МЦК) произошла стрельба. В результате происшествия один человек ранен, обстоятельства происшествия выясняются.
Один человек ранен в результате стрельбы возле станции МЦК в Москве

Возле станции МЦК «Площадь Гагарина» и ТРЦ «Гагаринский» произошла стрельба, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По его словам, неустановленные вооруженные люди открыли стрельбу в общественном месте, в результате чего пострадал один мужчина, его состояние неизвестно. Московская полиция уже приступила к всесторонней проверке обстоятельств этого происшествия, рассказал источник.

Издание сообщило о том, что на момент публикации материала ему не удалось получить официального подтверждения данной информации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Песков рассказал о будущем
СМИ Австрии рассказали о скрываемом на
Медики рассказали о проявляющихся на
Венцеслав Венгржановский играл роль
Девушка Романа Гриценко доказала, что
Дмитрий Медведев рассказал, когда США
Один человек ранен в результате
Ксения Собчак похвасталась дизайнерским
Станислав Садальский предложил
В ПФР рассказали о росте пенсий в России
Наряды Саши Черно станут темой нового
Елизавета Триандафилиди и Алексей
В Сети обнародовали видео с новым
Юлия Началова оказалась одной из самых
В Приморье 80-летний водитель Toyota
Обновление для Android позволит войти в
Кара Делевинь откровенно рассказала о
Актриса Елена Корикова опровергла
Американские биологи смогут сделать
«Удар по конфиденциальности»:
Мать внебрачного сына Станислава
Маг Густав Кун раскрыл феномен фокуса с
Эксперты дали оценку работе Нурсултана
"Не было обратного пути": Аглая
Виктор Медведчук не исключает третий
Президент России присвоил звание
Samsung представила планшет Galaxy Tab
Ученые: Антибиотик клофазимин можно
В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone
Супруга Евгения Малкина ради мужа
Просмотреть все новости