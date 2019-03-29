Один человек ранен в результате стрельбы возле станции МЦК в Москве





Возле станции МЦК «Площадь Гагарина» и ТРЦ «Гагаринский» произошла стрельба, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По его словам, неустановленные вооруженные люди открыли стрельбу в общественном месте, в результате чего пострадал один мужчина, его состояние неизвестно. Московская полиция уже приступила к всесторонней проверке обстоятельств этого происшествия, рассказал источник.Издание сообщило о том, что на момент публикации материала ему не удалось получить официального подтверждения данной информации.