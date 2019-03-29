Девушка Романа Гриценко доказала, что за словом в карман не полезет





В новом выпуске «Дома-2» телезрители имели возможность увидеть не только обстоятельства нашумевшего ухода Романа Гриценко, но и наконец ближе узнать его девушку, с которой встречался до возвращения на телестройку, а также вернулся к ней после очередного своего ухода за ворота.Появившись на Поляне, Евгения начала морально давить на Романа Гриценко. Фолловеры решили, что таким образом она отомстила ему за время, которое он провёл там с Ириной Гриценко. Несмотря на массу версий такого поведения, девушка всё же доказала зрителям, что за словом в карман не полезет.