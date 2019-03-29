АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Девушка Романа Гриценко доказала, что за словом в карман не полезет

Девушка Романа Гриценко, с которой тот встречается за периметром, доказала зрителям, что за словом в карман не полезет. В новом выпуске реалити-шоу «Дом-2» публика увидела, как расстроенная нахождением там своего возлюбленного Евгения умеет давить на человека морально.

Девушка Романа Гриценко доказала, что за словом в карман не полезет


В новом выпуске «Дома-2» телезрители имели возможность увидеть не только обстоятельства нашумевшего ухода Романа Гриценко, но и наконец ближе узнать его девушку, с которой встречался до возвращения на телестройку, а также вернулся к ней после очередного своего ухода за ворота.

Девушка Романа Гриценко доказала, что за словом в карман не полезет


Появившись на Поляне, Евгения начала морально давить на Романа Гриценко. Фолловеры решили, что таким образом она отомстила ему за время, которое он провёл там с Ириной Гриценко. Несмотря на массу версий такого поведения, девушка всё же доказала зрителям, что за словом в карман не полезет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Песков рассказал о будущем
СМИ Австрии рассказали о скрываемом на
Медики рассказали о проявляющихся на
Венцеслав Венгржановский играл роль
Девушка Романа Гриценко доказала, что
Дмитрий Медведев рассказал, когда США
Один человек ранен в результате
Ксения Собчак похвасталась дизайнерским
Станислав Садальский предложил
В ПФР рассказали о росте пенсий в России
Наряды Саши Черно станут темой нового
Елизавета Триандафилиди и Алексей
В Сети обнародовали видео с новым
Юлия Началова оказалась одной из самых
В Приморье 80-летний водитель Toyota
Обновление для Android позволит войти в
Кара Делевинь откровенно рассказала о
Актриса Елена Корикова опровергла
Американские биологи смогут сделать
«Удар по конфиденциальности»:
Мать внебрачного сына Станислава
Маг Густав Кун раскрыл феномен фокуса с
Эксперты дали оценку работе Нурсултана
"Не было обратного пути": Аглая
Виктор Медведчук не исключает третий
Президент России присвоил звание
Samsung представила планшет Galaxy Tab
Ученые: Антибиотик клофазимин можно
В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone
Супруга Евгения Малкина ради мужа
Просмотреть все новости