Девушка Романа Гриценко доказала, что за словом в карман не полезет
Девушка Романа Гриценко, с которой тот встречается за периметром, доказала зрителям, что за словом в карман не полезет. В новом выпуске реалити-шоу «Дом-2» публика увидела, как расстроенная нахождением там своего возлюбленного Евгения умеет давить на человека морально.
В новом выпуске «Дома-2» телезрители имели возможность увидеть не только обстоятельства нашумевшего ухода Романа Гриценко, но и наконец ближе узнать его девушку, с которой встречался до возвращения на телестройку, а также вернулся к ней после очередного своего ухода за ворота.
Появившись на Поляне, Евгения начала морально давить на Романа Гриценко. Фолловеры решили, что таким образом она отомстила ему за время, которое он провёл там с Ириной Гриценко. Несмотря на массу версий такого поведения, девушка всё же доказала зрителям, что за словом в карман не полезет.
В новом выпуске «Дома-2» телезрители имели возможность увидеть не только обстоятельства нашумевшего ухода Романа Гриценко, но и наконец ближе узнать его девушку, с которой встречался до возвращения на телестройку, а также вернулся к ней после очередного своего ухода за ворота.
Появившись на Поляне, Евгения начала морально давить на Романа Гриценко. Фолловеры решили, что таким образом она отомстила ему за время, которое он провёл там с Ириной Гриценко. Несмотря на массу версий такого поведения, девушка всё же доказала зрителям, что за словом в карман не полезет.