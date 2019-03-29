Дмитрий Медведев рассказал, когда США отменят санкции против России





Дмитрий Медведев в этом вопросе оказался достаточно категоричным, что удивило многих участников прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте». Премьер-министр РФ считает, что санкции США в отношении России не будут отменены никогда, многие люди забывают, что подобные ограничительные меры появились не пять лет назад, а намного раньше. Их вводили уже против СССР. Дмитрий Медведев отметил, подобные санкции в отношении России применяются уже более 100 лет, поэтому к ним пора привыкнуть. За весь этот период не было промежутка, когда Запад не применял разные ограничительные меры против Москвы.Напомним, недавно США заявили о том, что готовят новый пакет санкций в отношении России. Они приурочены к инциденту в Керченском проливе, в этом вопросе Вашингтон встал на сторону Киева, и считает его действия законными. В ходе инцидента в конце 2018 года корабли ВМС Украины пытались вторгнуться в территориальные воды России и были задержаны пограничниками РФ.