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Дмитрий Медведев рассказал, когда США отменят санкции против России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел прямую линию с пользователями социальной сети «ВКонтакте». В ходе общения он высказал свое мнение относительно того, когда США все-таки отменят санкции против России.
Дмитрий Медведев рассказал, когда США отменят санкции против России

Дмитрий Медведев в этом вопросе оказался достаточно категоричным, что удивило многих участников прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте». Премьер-министр РФ считает, что санкции США в отношении России не будут отменены никогда, многие люди забывают, что подобные ограничительные меры появились не пять лет назад, а намного раньше. Их вводили уже против СССР. Дмитрий Медведев отметил, подобные санкции в отношении России применяются уже более 100 лет, поэтому к ним пора привыкнуть. За весь этот период не было промежутка, когда Запад не применял разные ограничительные меры против Москвы.

Напомним, недавно США заявили о том, что готовят новый пакет санкций в отношении России. Они приурочены к инциденту в Керченском проливе, в этом вопросе Вашингтон встал на сторону Киева, и считает его действия законными. В ходе инцидента в конце 2018 года корабли ВМС Украины пытались вторгнуться в территориальные воды России и были задержаны пограничниками РФ.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55

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