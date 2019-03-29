Ксения Собчак похвасталась дизайнерским платьем с лисой на талии





Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый пост, к которому прикрепила довольно радостный и снимок. На нём звезда не только позирует перед камерой на фоне богатого интерьера квартиры Божены Рынской, но и хвастается новым дизайнерским платьем с аппликацией в виде лисы на талии.Фолловерам пришлось по вкусу такое дизайнерское решение и сам фасон наряда, но вот многие раскритиковали журналистку за то, что снимок она сделала сразу же после такого трогательного и напряжённого интервью с вдовой Игоря Малашенко, во время которого обе едва не плакали.