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Ксения Собчак похвасталась дизайнерским платьем с лисой на талии

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак похвасталась поклонникам в Сети новым дизайнерским платьем с аппликацией в виде лисы на талии. Звезда призналась, что такой наряд создала популярная в России дизайнер Алёна Ахмадуллина.

Ксения Собчак похвасталась дизайнерским платьем с лисой на талии


Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый пост, к которому прикрепила довольно радостный и снимок. На нём звезда не только позирует перед камерой на фоне богатого интерьера квартиры Божены Рынской, но и хвастается новым дизайнерским платьем с аппликацией в виде лисы на талии.

Ксения Собчак похвасталась дизайнерским платьем с лисой на талии


Фолловерам пришлось по вкусу такое дизайнерское решение и сам фасон наряда, но вот многие раскритиковали журналистку за то, что снимок она сделала сразу же после такого трогательного и напряжённого интервью с вдовой Игоря Малашенко, во время которого обе едва не плакали.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:43

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