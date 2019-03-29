Наряды Саши Черно станут темой нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой»
Наряды скандальной участницы проекта «Дом-2» Саши Черно скоро станут темой нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой». Это пообещала своим подписчикам сама супруга Курбана Омарова, отметив, что давно загорелась этой идеей.
Саша Черно является одной из самых обсуждаемых участниц телестройки «Дом-2» не только из-за своего взрывного характера, но и пышных форм. Особенно публику впечатляет самооценка проектантки, которая, имея лишний вес, не стесняется расхаживать под камерами в пеньюарах, облегающих платьях и лосинах, а также носить сарафаны на тонких бретелях.
Обсудить гардероб супруги Иосифа Оганесяна захотели и ведущие телестройки. Ксения Бородина же пообещала своим поклонникам, что в ближайшее время наряды Саши Черно станут темой нового выпуска «Бородина против Бузовой».
Саша Черно является одной из самых обсуждаемых участниц телестройки «Дом-2» не только из-за своего взрывного характера, но и пышных форм. Особенно публику впечатляет самооценка проектантки, которая, имея лишний вес, не стесняется расхаживать под камерами в пеньюарах, облегающих платьях и лосинах, а также носить сарафаны на тонких бретелях.
Обсудить гардероб супруги Иосифа Оганесяна захотели и ведущие телестройки. Ксения Бородина же пообещала своим поклонникам, что в ближайшее время наряды Саши Черно станут темой нового выпуска «Бородина против Бузовой».