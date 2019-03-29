АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Наряды Саши Черно станут темой нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой»

Наряды скандальной участницы проекта «Дом-2» Саши Черно скоро станут темой нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой». Это пообещала своим подписчикам сама супруга Курбана Омарова, отметив, что давно загорелась этой идеей.

Наряды Саши Черно станут темой нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой»


Саша Черно является одной из самых обсуждаемых участниц телестройки «Дом-2» не только из-за своего взрывного характера, но и пышных форм. Особенно публику впечатляет самооценка проектантки, которая, имея лишний вес, не стесняется расхаживать под камерами в пеньюарах, облегающих платьях и лосинах, а также носить сарафаны на тонких бретелях.

Наряды Саши Черно станут темой нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой»


Обсудить гардероб супруги Иосифа Оганесяна захотели и ведущие телестройки. Ксения Бородина же пообещала своим поклонникам, что в ближайшее время наряды Саши Черно станут темой нового выпуска «Бородина против Бузовой».



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Песков рассказал о будущем
СМИ Австрии рассказали о скрываемом на
Медики рассказали о проявляющихся на
Венцеслав Венгржановский играл роль
Девушка Романа Гриценко доказала, что
Дмитрий Медведев рассказал, когда США
Один человек ранен в результате
Ксения Собчак похвасталась дизайнерским
Станислав Садальский предложил
В ПФР рассказали о росте пенсий в России
Наряды Саши Черно станут темой нового
Елизавета Триандафилиди и Алексей
В Сети обнародовали видео с новым
Юлия Началова оказалась одной из самых
В Приморье 80-летний водитель Toyota
Обновление для Android позволит войти в
Кара Делевинь откровенно рассказала о
Актриса Елена Корикова опровергла
Американские биологи смогут сделать
«Удар по конфиденциальности»:
Мать внебрачного сына Станислава
Маг Густав Кун раскрыл феномен фокуса с
Эксперты дали оценку работе Нурсултана
"Не было обратного пути": Аглая
Виктор Медведчук не исключает третий
Президент России присвоил звание
Samsung представила планшет Galaxy Tab
Ученые: Антибиотик клофазимин можно
В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone
Супруга Евгения Малкина ради мужа
Просмотреть все новости