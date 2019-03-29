Наряды Саши Черно станут темой нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой»





Саша Черно является одной из самых обсуждаемых участниц телестройки «Дом-2» не только из-за своего взрывного характера, но и пышных форм. Особенно публику впечатляет самооценка проектантки, которая, имея лишний вес, не стесняется расхаживать под камерами в пеньюарах, облегающих платьях и лосинах, а также носить сарафаны на тонких бретелях.Обсудить гардероб супруги Иосифа Оганесяна захотели и ведущие телестройки. Ксения Бородина же пообещала своим поклонникам, что в ближайшее время наряды Саши Черно станут темой нового выпуска «Бородина против Бузовой».