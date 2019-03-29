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Дмитрий Песков рассказал о будущем сетей 5G в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о будущем сетей 5G в России. Он рассказал, что за эту сферу отвечают Минсвязи и Минобороны, а не глава государства.
Дмитрий Песков рассказал о будущем сетей 5G в России

Дмитрий Песков заверил журналистов, что с вопросами относительно будущего сетей 5G в России они обратились не по адресу. Пресс-секретарь президента России напомнил, глава государства не занимается такими специализированными вопросами, для этого существуют профильные ведомства. В данном случае вопрос будущих перспектив сетей 5G на территории России будут решать Минсвязи и Минобороны. Дмитрий Песков отметил, насколько он знает, данная проблема более широкая и объемная, чем для себя представляет обыватель, поэтому ее нельзя решать «наскоком», сообщает издание «ПолитЭксперт».

Напомним, недавно Министерство обороны России заявило о том, что в данный момент оно не готова отдать радиочастоты, необходимые для создания 5G сетей, в общественное пользование. Сейчас они применяются для военных целей и обеспечивают обороноспособность государства, поэтому данный вопрос требует долгого и тщательного рассмотрения.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:39

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