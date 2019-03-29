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Психолог дал объяснение, связывает ли Лазарева и Лорак дружба или любовь

Семейный психолог дал объяснение слухам, по которым Сергея Лазарева и Ани Лорак связывает любовь. Исполнители также могут быть близкими друзьями.
Психолог дал объяснение, связывает ли Лазарева и Лорак дружба или любовь

Поклонники Лорак и Лазарева, судя по тёплым отношениям звёзд и их частым совместным фотографиям в соцсетях, гадают, скрывает ли пара отношения или просто дружит. Некоторые сравнивают исполнителей с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, которые также некоторое время отрицали роман. Психолог считает, что только на определённых условиях дружба между людьми разного пола возможна.

Так, зачастую мужчины попросту скрывают сексуальное влечение к подругам. У Лорак и Лазарева есть точки соприкосновения и основания для приятельских отношений. Пара часто встречается из-за общей профессии и интересов. Связывают артистов и дети.

Хотя у звёзд едва ли мог начаться бурный роман, по мнению психолога, для него есть хороший фундамент. Лазареву или Лорак необходимо только решиться на первый шаг и проявить инициативу.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:00

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