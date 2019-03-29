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Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц передумали разводиться

Бывшие участники скандальной телестройки «Дом-2» Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц сообщили о том, что передумали разводиться. Пара остаётся вместе благодаря серьёзному разговору между ними и договорённости впредь решать возникающие проблемы сразу, как взрослые люди.

Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц передумали разводиться


Елизавета Триандафилиди некоторое время назад шокировала общественность известием о том, что ушла от своего возлюбленного. Алексей Чайчиц, с её слов, за время, проведённое в браке, показал себя не с самой лучшей стороны — отказывался поддерживать любимую в трудные моменты, а от любой проблемы просто уходил в «загул».

Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц передумали разводиться


Несмотря на то, что экс-участница призналась в усталости и неготовности продолжать такие отношения, Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц уже сообщили, что передумали разводиться. Со слов самой девушки, им пришлось очень серьёзно поговорить, прежде чем решить продолжать совместную жизнь, но подробностей супружеских договорённостей раскрывать не стала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:22

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