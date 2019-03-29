Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц передумали разводиться





Елизавета Триандафилиди некоторое время назад шокировала общественность известием о том, что ушла от своего возлюбленного. Алексей Чайчиц, с её слов, за время, проведённое в браке, показал себя не с самой лучшей стороны — отказывался поддерживать любимую в трудные моменты, а от любой проблемы просто уходил в «загул».Несмотря на то, что экс-участница призналась в усталости и неготовности продолжать такие отношения, Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц уже сообщили, что передумали разводиться. Со слов самой девушки, им пришлось очень серьёзно поговорить, прежде чем решить продолжать совместную жизнь, но подробностей супружеских договорённостей раскрывать не стала.