Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц передумали разводиться
Бывшие участники скандальной телестройки «Дом-2» Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц сообщили о том, что передумали разводиться. Пара остаётся вместе благодаря серьёзному разговору между ними и договорённости впредь решать возникающие проблемы сразу, как взрослые люди.
Елизавета Триандафилиди некоторое время назад шокировала общественность известием о том, что ушла от своего возлюбленного. Алексей Чайчиц, с её слов, за время, проведённое в браке, показал себя не с самой лучшей стороны — отказывался поддерживать любимую в трудные моменты, а от любой проблемы просто уходил в «загул».
Несмотря на то, что экс-участница призналась в усталости и неготовности продолжать такие отношения, Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц уже сообщили, что передумали разводиться. Со слов самой девушки, им пришлось очень серьёзно поговорить, прежде чем решить продолжать совместную жизнь, но подробностей супружеских договорённостей раскрывать не стала.
Елизавета Триандафилиди некоторое время назад шокировала общественность известием о том, что ушла от своего возлюбленного. Алексей Чайчиц, с её слов, за время, проведённое в браке, показал себя не с самой лучшей стороны — отказывался поддерживать любимую в трудные моменты, а от любой проблемы просто уходил в «загул».
Несмотря на то, что экс-участница призналась в усталости и неготовности продолжать такие отношения, Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц уже сообщили, что передумали разводиться. Со слов самой девушки, им пришлось очень серьёзно поговорить, прежде чем решить продолжать совместную жизнь, но подробностей супружеских договорённостей раскрывать не стала.