Виктория Цыганова показала старый дом в Хабаровске, где прошло ее детство

Звезда отечественного шансона родилась в 1963 году в Хабаровске, в семье Юрия Жукова, являющегося морским офицером. Много лет назад Виктория Цыганова в этом дальневосточном городе училась в музыкальной школе. Знаменитость решила поделиться с фанатами воспоминаниями и опубликовала на своей странице в Instagram несколько роликов, где позирует с братом Русланом рядом с «родовым гнездом».Певица рассказала, что сейчас все рядом с домом, который строил ее отец и где прошла большая часть детства звезды, напоминает свалку. Из-за нахлынувших воспоминаний Цыганова не сдержала слез: «На втором этаже мои окна. Да ладно. Я не плачу».Поклонники знаменитости были растроганы рассказом кумира и многие нашли в ее публикации что-то родное: «И когда тихо скрипнет знакомая дверь - не смотрите на слезы мои. Слишком много утрат, слишком много потерь за спиною остались вдали…», «Так трогательно, тоже захотелось пройтись у дома», «Очень трогает! Я прям почувствовала ностальгию в ваших глазах», «Ваше видео наполнено такой добротой…».