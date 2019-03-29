АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Виктория Цыганова показала старый дом в Хабаровске, где прошло ее детство

Советская и российская исполнительница, актриса, композитор и модельер Виктория Цыганова недавно вернулась на свою историческую родину в Хабаровск. Артистка показала поклонникам старый дом, где прошло ее детство.

Виктория Цыганова показала старый дом в Хабаровске, где прошло ее детство

Звезда отечественного шансона родилась в 1963 году в Хабаровске, в семье Юрия Жукова, являющегося морским офицером. Много лет назад Виктория Цыганова в этом дальневосточном городе училась в музыкальной школе. Знаменитость решила поделиться с фанатами воспоминаниями и опубликовала на своей странице в Instagram несколько роликов, где позирует с братом Русланом рядом с «родовым гнездом».

Певица рассказала, что сейчас все рядом с домом, который строил ее отец и где прошла большая часть детства звезды, напоминает свалку. Из-за нахлынувших воспоминаний Цыганова не сдержала слез: «На втором этаже мои окна. Да ладно. Я не плачу».

Поклонники знаменитости были растроганы рассказом кумира и многие нашли в ее публикации что-то родное: «И когда тихо скрипнет знакомая дверь - не смотрите на слезы мои. Слишком много утрат, слишком много потерь за спиною остались вдали…», «Так трогательно, тоже захотелось пройтись у дома», «Очень трогает! Я прям почувствовала ностальгию в ваших глазах», «Ваше видео наполнено такой добротой…».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали об идеальном способе
Эксперты назвали плюсы и минусы
Анна Седокова подтвердила свои
Регина Тодоренко и Влад Топалов в мае
Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит
Астрономы разглядели необычные цвета
Экспертами представлен ТОП-10
В Татарстане в Балтасинском районе 8
Фёдор Добронравов рассказал о своём
Виктория Цыганова показала старый дом в
В Депздраве назвали лучшее время для
Дмитрий Песков рассказал о будущем
СМИ Австрии рассказали о скрываемом на
Медики рассказали о проявляющихся на
Венцеслав Венгржановский играл роль
Девушка Романа Гриценко доказала, что
Дмитрий Медведев рассказал, когда США
Один человек ранен в результате
Ксения Собчак похвасталась дизайнерским
Станислав Садальский предложил
В ПФР рассказали о росте пенсий в России
Наряды Саши Черно станут темой нового
Елизавета Триандафилиди и Алексей
В Сети обнародовали видео с новым
Юлия Началова оказалась одной из самых
В Приморье 80-летний водитель Toyota
Обновление для Android позволит войти в
Кара Делевинь откровенно рассказала о
Актриса Елена Корикова опровергла
Американские биологи смогут сделать
Просмотреть все новости