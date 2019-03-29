Станислав Садальский предложил «выгонять из своей жизни непонимающих»

Об этом Станислав Садальский рассказал подписчикам в Instagram. Сейчас актер театра и кино находится на гастролях в Германии, где вместе с коллегой Татьяной Васильевой выступает со спектаклем «Голая правда». График у артиста плотный, но он постоянно находит время на свой отдых. Вечером одного дня актер выбрался в местное кафе, где и сделал необычный снимок с двумя частями лимона. Данную публикацию он сопроводил размышлением на тему окружающих людей.Станислав Садальский предложил всем «выгонять из жизни непонимающих». Артист советует людям относится к критике и похвале спокойно, но при этом всегда делать выводы. Актер уверен, все что говорит человек – это выражение состояния его собственного ума, поэтому нет необходимости сильно переживать по поводу мнения окружающих. Сам Станислав Садальский постоянно придерживается подобной философии и не боится высказывать свои мысли в слух. Он часто публикует резкие мысли и замечания по поводу разных событий, а также не боится задеть своих коллег по цеху, из-за чего у него сложилась неоднозначная репутация.