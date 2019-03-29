В ПФР рассказали о росте пенсий в России





Пенсию такого размера должны получить примерно 3 200 000 российских пенсионеров. При этом средний размер выделяемых социальных выплат детям-инвалидам будет достигать 13 674 рубля. Пенсии для людей, получивших инвалидность первой группы с детства, составят 13 812 рублей. Для инвалидов с полученными военными травмами предусматриваются выплаты на сумму в 31 300 рублей. Участники ВОВ получат 37 400 рублей. Также увеличенные выплаты получат военнослужащие, которые проходили службу в армии по призыву, граждане из-за радиационной либо техногенной катастрофы и других категорий.Правительство Российской Федерации в марте месяце утвердило индексацию пенсионных выплат на 2%, которая соответствует росту прожиточного минимума пенсионеров в прошлом году.