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В ПФР рассказали о росте пенсий в России

Представители ПФР рассказали о росте пенсий с 1 апреля. По словам специалистов, после индексации средний размер данных социальных выплат повысится до 9266 рублей.

В ПФР рассказали о росте пенсий в России


Пенсию такого размера должны получить примерно 3 200 000 российских пенсионеров. При этом средний размер выделяемых социальных выплат детям-инвалидам будет достигать 13 674 рубля. Пенсии для людей, получивших инвалидность первой группы с детства, составят 13 812 рублей. Для инвалидов с полученными военными травмами предусматриваются выплаты на сумму в 31 300 рублей. Участники ВОВ получат 37 400 рублей. Также увеличенные выплаты получат военнослужащие, которые проходили службу в армии по призыву, граждане из-за радиационной либо техногенной катастрофы и других категорий.

Правительство Российской Федерации в марте месяце утвердило индексацию пенсионных выплат на 2%, которая соответствует росту прожиточного минимума пенсионеров в прошлом году.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:33

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