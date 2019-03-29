Ученые: Пристальный взгляд на кофе аналогичен употреблению этого напитка





Ученые из Торонто, Канада, поставили себе необычную цель – изучить опосредованное влияние кофе на организм. Они отмечают, этот горячий напиток уже давно стал частью жизнь большого числа людей, многие из них ассоциируют этот продукт с зарядом сил и бодрости. Подобное мнение не лишено логики, так как кофе является природным энергетиком, способным повысить активность, сосредоточенность, внимательность и другие характеристики человеческого сознания.Канадские ученые захотели узнать, как взгляд на этот горячий напиток или его обсуждение будет влиять на организм людей. Для этого они провели масштабное исследование, в нем приняли участие более 1000 человек. Всех их разделили на большие группы и предложили им выполнять тесты на внимательность. Параллельно они имели возможность обсуждать кофе с другими участниками эксперимента либо же посмотреть на него за соседним столом. Результаты оказались неожиданными, ведь даже такой опосредованный контакт с этим горячим напитком заметно увеличил концентрацию и сообразительность испытуемых, даже время для них пролетало быстрее, чем для остальных.