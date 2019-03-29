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Ученые: Пристальный взгляд на кофе аналогичен употреблению этого напитка

Канадские ученые провели необычное исследование относительно влияние кофе на организм. Оказалось, что для мозга даже пристальный взгляд и обсуждение этого горячего напитка аналогично его употреблению.
Ученые: Пристальный взгляд на кофе аналогичен употреблению этого напитка

Ученые из Торонто, Канада, поставили себе необычную цель – изучить опосредованное влияние кофе на организм. Они отмечают, этот горячий напиток уже давно стал частью жизнь большого числа людей, многие из них ассоциируют этот продукт с зарядом сил и бодрости. Подобное мнение не лишено логики, так как кофе является природным энергетиком, способным повысить активность, сосредоточенность, внимательность и другие характеристики человеческого сознания.

Канадские ученые захотели узнать, как взгляд на этот горячий напиток или его обсуждение будет влиять на организм людей. Для этого они провели масштабное исследование, в нем приняли участие более 1000 человек. Всех их разделили на большие группы и предложили им выполнять тесты на внимательность. Параллельно они имели возможность обсуждать кофе с другими участниками эксперимента либо же посмотреть на него за соседним столом. Результаты оказались неожиданными, ведь даже такой опосредованный контакт с этим горячим напитком заметно увеличил концентрацию и сообразительность испытуемых, даже время для них пролетало быстрее, чем для остальных.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:06

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