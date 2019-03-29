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В Сети обнародовали видео с новым хромбуком Google Atlas

В Сети недавно обнародовали несколько видеозаписей, где представлен новый хромбук Google Atlas. Известно, что новинка легко воспроизводит видео 4К.

В Сети обнародовали видео с новым хромбуком Google Atlas

Информация о новом продукте компании Google уже появлялась в сентябре 2018 года. Однако на днях ресурс About Chromebooks и блогер Брэндон Лалл обнаружили в Chromium Bug Tracker несколько роликов с Google Atlas. На представленных кадрах видно, что аппарат значительно отличается от изготовленных ранее производителем хромбуков.

Судя по роликам, здесь демонстрируются возможности новинки, готовящейся к выпуску. Пока нельзя точно сказать с какой целью были созданы данные кадры и являются ли они частью стандартной программы. Возможно, тесты – своеобразный рекламный тизер, полагают эксперты.
Полноценного описания Google Atlas, не удается составить, но, учитывая, как хромбук воспроизводит трейлер картины «Трансформеры 4», можно сказать, что устройство получит неплохую аппаратную основу, заключили специалисты.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:21

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