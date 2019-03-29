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«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей
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«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей

Результаты новейшего исследования, проведенного в США сотрудниками Common Sense Media и SurveyMonkey Audience, ставят под сомнение надлежащий уровень конфиденциальности таких голосовых помощников, как Siri, Google Assistant и Amazon Alexa. Большинство участвовавших в опросе родителей выразили беспокойство из-за того, что эти виртуальные помощники в равной степени могут слушать команды и их детей.
«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей

В исследовании были задействованы 1 127 американских граждан, в семьях которых воспитывались дети 2-8-летнего возраста. Все они использовали дома какую-то модель из упомянутые выше голосовых помощников, «умные» динамики Amazon Echo либо Google Home. 58 % респондентов заявили, что их дети также успешно общались с виртуальными ассистентами, беря пример с родителей. В связи с этим участники опроса выразили обеспокоенность тем, что кто-то из посторонних без особого труда сможет взломать данные устройства и прослушать их разговоры. Из-за этого 40 % респондентов признались: они и вовсе отключили микрофоны своих «умных» говорителей, чтобы те ничего не слушали.

93 % опрошенных родителей согласились с важностью знать время, когда происходит запись голосов членов их семей, а также с необходимостью контролировать любую информацию, собираемую о них.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:17

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