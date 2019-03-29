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В Приморье 80-летний водитель Toyota Caldina врезался в колонку АЗС

На территории Приморья 80-летний водитель авто Toyota Caldina врезался в колонку АЗС, а также в авто, которое там заправлялось. В ходе ДТП никто не пострадал.

В Приморье 80-летний водитель Toyota Caldina врезался в колонку АЗС


Транспортное средство передней частью заехало на стойку автозаправочной колонки, врезалось в грузовое авто и «повисло» в воздухе. Toyota Caldina столкнулась с заправлявшимся эвакуатором. Согласно предварительным данным, 80-летний водитель иномарки не смог справиться с управлением.

В настоящее время соответствующими органами проводится проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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