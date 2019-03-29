Актриса Елена Корикова опровергла информацию о краже ее кошелька на стоянке

Ранее российский СМИ заявили о том, что актриса Елена Корикова была обворована на стоянке торгового центра, где она лишилась собственного кошелька с деньгами и документы. Некоторые издания даже ссылались на представителей правоохранительных органов Москвы. Также сообщалось, что звезда сериала «Бедная Настя» написала заявление в полицию по факту кражи.Вскоре ситуацию прокомментировала сама Елена Корикова. Для этого она выбрала свою страницу в Instagram. Там артистка решила успокоит своих поклонников и опровергла всю эту информацию. По словам звезды сериала «Бедная Настя», в этих «новостях» нет ни капли правды. Она отметила, что никакой кражи на стоянке торгового центра не было, ее кошелек находится на месте, и знаменитость, естественно, не писала заявления в полицию Москвы. В завершении актриса попросила людей быть более внимательным при погрузке покупок на подобных стоянках, потому что на них действительно часто совершают подобные ограбления. Поклонники Елены Кориковой обрадовались этим известиям и заявили, что современным СМИ с каждым днем все сложнее доверять.