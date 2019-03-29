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Актриса Елена Корикова опровергла информацию о краже ее кошелька на стоянке

Российская актриса Елена Корикова, известная зрителям по сериалу «Бедная Настя», прокомментировала информацию о краже ее кошелька на стоянке торгового центра. Артистка опровергла эти сведения и заявила, что не писала никакого заявления в полицию.
Актриса Елена Корикова опровергла информацию о краже ее кошелька на стоянке

Ранее российский СМИ заявили о том, что актриса Елена Корикова была обворована на стоянке торгового центра, где она лишилась собственного кошелька с деньгами и документы. Некоторые издания даже ссылались на представителей правоохранительных органов Москвы. Также сообщалось, что звезда сериала «Бедная Настя» написала заявление в полицию по факту кражи.

Вскоре ситуацию прокомментировала сама Елена Корикова. Для этого она выбрала свою страницу в Instagram. Там артистка решила успокоит своих поклонников и опровергла всю эту информацию. По словам звезды сериала «Бедная Настя», в этих «новостях» нет ни капли правды. Она отметила, что никакой кражи на стоянке торгового центра не было, ее кошелек находится на месте, и знаменитость, естественно, не писала заявления в полицию Москвы. В завершении актриса попросила людей быть более внимательным при погрузке покупок на подобных стоянках, потому что на них действительно часто совершают подобные ограбления. Поклонники Елены Кориковой обрадовались этим известиям и заявили, что современным СМИ с каждым днем все сложнее доверять.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:29

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