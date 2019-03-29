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Президент России присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову

Президент Российской Федерации решил присвоить звание народного артиста известному кино и телеактеру Михаилу Пореченкову. Об этом появился указ, опубликованный на портале правовых сведений.
Президент России присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову

«За заслуги в сфере циркового, театрального искусства и кинематографии присвоить звание «Народный артист» Пореченкову Михаилу. Это актер столичного «Художественного театра имени Чехова», – указано в документе.

В этом году звезде сериалов и кино исполнилось 50 лет. Популярность ему принесла роль спецагента в телепроекте «Агента национальной безопасности». В этом году готовится к показу возвращение «Агента», в котором опять снимется Пореченков.

Кроме того, он принимал участие в съемках «Убойной силы», «Ликвидации», «Спецназа» и других фильмов и сериалов. Был актер и постановщиком «Дня Д», а также дублировал многих голливудских звезд в российской озвучке. Последней работой актера стал проект «Остаться в живых».



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:43

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