Президент России присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову





«За заслуги в сфере циркового, театрального искусства и кинематографии присвоить звание «Народный артист» Пореченкову Михаилу. Это актер столичного «Художественного театра имени Чехова», – указано в документе.В этом году звезде сериалов и кино исполнилось 50 лет. Популярность ему принесла роль спецагента в телепроекте «Агента национальной безопасности». В этом году готовится к показу возвращение «Агента», в котором опять снимется Пореченков.Кроме того, он принимал участие в съемках «Убойной силы», «Ликвидации», «Спецназа» и других фильмов и сериалов. Был актер и постановщиком «Дня Д», а также дублировал многих голливудских звезд в российской озвучке. Последней работой актера стал проект «Остаться в живых».