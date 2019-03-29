Кара Делевинь откровенно рассказала о своих сексуальных предпочтениях





Топ-модель давно не скрывает собственную бисексуальность. Кара Делевинь сообщила журналистам, что в интиме она любит больше приносить удовольствие избранникам, чем его получать. Звезда кино и глянца отметила: лучший подарок партнеру от нее это – оргазм. По словам, 26-летней знаменитости, секс является «зоной спонтанности и дикости», когда человек скромен в обычной жизни совершенно меняется во время интимной близости. Модели не очень нравятся люди, впечатляющие ее во флирте, но в результате, оказывающиеся плохими любовниками.Кара Делевинь без стеснения рассказала репортерам: в постели с парнями она, в большинстве случаев, покорная, а вот с дамами проявляет себя в качестве доминирующего партнера. В настоящий момент известно, что сексапильная британка встречается с актрисой Эшли Бенсон, снявшейся в «Милых обманщицах».