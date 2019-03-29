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Кара Делевинь откровенно рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Звезда подиума Кара Делевинь рассказала о сексуальных предпочтениях. Британская модель и актриса дала интервью для подкаста RuPaul's Drag Race, где откровенно призналась, что в отношениях с представителями разных полов она проявляет себя по-разному.

Кара Делевинь откровенно рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Топ-модель давно не скрывает собственную бисексуальность. Кара Делевинь сообщила журналистам, что в интиме она любит больше приносить удовольствие избранникам, чем его получать. Звезда кино и глянца отметила: лучший подарок партнеру от нее это – оргазм. По словам, 26-летней знаменитости, секс является «зоной спонтанности и дикости», когда человек скромен в обычной жизни совершенно меняется во время интимной близости. Модели не очень нравятся люди, впечатляющие ее во флирте, но в результате, оказывающиеся плохими любовниками.
Кара Делевинь откровенно рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Кара Делевинь без стеснения рассказала репортерам: в постели с парнями она, в большинстве случаев, покорная, а вот с дамами проявляет себя в качестве доминирующего партнера. В настоящий момент известно, что сексапильная британка встречается с актрисой Эшли Бенсон, снявшейся в «Милых обманщицах».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:41

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